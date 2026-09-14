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Kovács Műhely Kupa u Budimpešti, gde je uspešno podigao čak 235 kilograma, što je ujedno bio i njegov prvi uspešan pokušaj sa ovom težinom!

Na takmičenju u mađarskoj prestonici učestvovalo je oko 200 takmičara iz šest zemalja, a Marković je još jednom pokazao da se nalazi u samom vrhu ovog sporta. Posebnu težinu njegovom rezultatu daje činjenica da mu je nastup u Budimpešti poslužio kao svojevrsna provera forme i zagrevanje pred velika međunarodna takmičenja koja ga očekuju u narednim mesecima.

„Veoma sam zadovoljan nastupom u Budimpešti. Prvi put sam uspešno podigao 235 kilograma, što mi je bilo veoma važno pred ono što me očekuje. Ovo takmičenje mi je praktično bilo zagrevanje i provera forme pred Svetsko prvenstvo u Mađarskoj u oktobru, a zatim i veliko takmičenje u Kolumbiji u novembru“, rekao je Marković nakon nastupa.

Foto: Privatna arhiva

On je posebno zahvalio organizatorima i ljudima koji su mu pomogli tokom boravka u Mađarskoj.

„Veliko hvala Silardu Andrašiju i Čabi Molnaru na pozivu, gostoprimstvu i ogromnoj pomoći. Bez njihove podrške ovaj nastup ne bi bio isti. Drago mi je što sam imao priliku da nastupim u ovakvoj konkurenciji i da proverim gde se trenutno nalazim sa formom“, dodao je Marković.

Rezultat iz Budimpešte predstavlja dodatni podstrek za nastavak priprema, jer Markovića već u oktobru očekuje Svetsko prvenstvo u Mađarskoj, dok će u novembru otputovati u Kolumbiju na još jedno veliko međunarodno takmičenje.

Žika Marković je dugogodišnji takmičar i predsednik Srpske powerlifting federacije, kroz čiji rad učestvuje u afirmaciji powerliftinga i stvaranju uslova za nastupe srpskih takmičara na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Prvo mesto u Budimpešti tako dolazi u pravom trenutku. Do Svetskog prvenstva ostalo je još malo vremena, a Marković sada sa dodatnim samopouzdanjem nastavlja pripreme za oktobar i novembarsko takmičenje u Kolumbiji.