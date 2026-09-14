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Odbojkaška reprezentacija Srbije napravila je veliki preokret na Evropskom prvenstvu i posle velike drame savladala Holandiju sa 3:2.

Izabranici Georgea Krecua su veoma loše počeli meč i našli se u zaostatku od čak 0:2, ali se nisu predavali. Srbija je podigla nivo igre, vratila se u meč i uspela da napravi veliki preokret.

1/6 Vidi galeriju Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

U odlučujućim momentima srpski odbojkaši bili su mirniji i na kraju stigli do drugog trijumfa na prvenstvu, čime su značajno popravili situaciju na tabeli.

Apsolutni junak pobede bio je Dražen Luburić, koji je meč završio sa čak 38 poena.

Srbija sada ima skor 2:1 i nalazi se na trećem mestu. Ispred su Finska sa 3:0 i osam bodova, kao i Danska sa 2:1 i šest bodova. Belgija ima utakmicu manje i skor 1:1, dok su Estonija i Holandija na začelju.

Posle šokantnog poraza od Finske rezultatom 3:0, Srbija je tako pokazala karakter i napravila veliki korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja.

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