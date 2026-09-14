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Nakon pobeda nad Belgijom i Holandijom, te poraza od domaćina Finske, odbojkašku reprezentaciju Srbije očekuje nastavak borbi na Evropskom prvenstvu. Četvrti ispit u grupnoj fazi „Orlovi” će imati protiv selekcije Danske.

Okršaj sa Dancima zakazan je za sredu, 16. septembar, od 16.00 časova u Tampereu.

Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Naši odbojkaši trenutno zauzimaju treću poziciju u grupi C sa učinkom 2-1 i sakupljenih pet bodova, samo bodom manje od predstojećeg rivala. Ovaj pretposlednji meč prve faze mogao bi da odigra ključnu ulogu u raspodeli pozicija pred nokaut fazu.

Podsetimo, plasman u osminu finala izboriće četiri najbolje plasirane ekipe, a pored Srbije i Danske, grupu C čine još i Estonija, Finska, Holandija i Belgija.

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Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium