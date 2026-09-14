DRUŽENJE, SPORT I INKLUZIJA: Više od 60 učesnika iz cele Srbije na prvenstvu u sportskom ribolovu za osobe sa invaliditetom u Srbobranu
Takmičenje je održano u okviru realizacije programa zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna.
Na takmičenju su učestvovale ekipe iz 16 gradskih organizacija osoba sa invaliditetom i iz cele Srbije sa preko 60 učesnika.
Pored takmičara, manifestaciji su prisustvovali i gosti Saveza, odnosno ljubitelji i pratioci takmičenja u sportskom ribolovu, kao i volonteri medicinske struke.
Za ovu priliku učesnicima je podeljen promotivni materijal, kao i nagrade najuspešnijim ekipama.
Manifestacija je, pored osnovnog cilja koje podržava naše Ministarstvo, a to je druženje i društvena inkluzija osoba sa invaliditetom kroz sport, imala za cilj i promociju specijalizovane izložbe EXPO 2027 pod zajedničkim sloganom „Igraj za čovečanstvo“.