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Takmičenje je održano u okviru realizacije programa zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna.

Na takmičenju su učestvovale ekipe iz 16 gradskih organizacija osoba sa invaliditetom i iz cele Srbije sa preko 60 učesnika.

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Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja

Pored takmičara, manifestaciji su prisustvovali i gosti Saveza, odnosno ljubitelji i pratioci takmičenja u sportskom ribolovu, kao i volonteri medicinske struke.

Za ovu priliku učesnicima je podeljen promotivni materijal, kao i nagrade najuspešnijim ekipama.

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Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja

Manifestacija je, pored osnovnog cilja koje podržava naše Ministarstvo, a to je druženje i društvena inkluzija osoba sa invaliditetom kroz sport, imala za cilj i promociju specijalizovane izložbe EXPO 2027 pod zajedničkim sloganom „Igraj za čovečanstvo“.

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