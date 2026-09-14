Vrnjačka Banja ugostila najbolje sportiste u srpskoj policiji: Ministar Dačić i Štefanek dodelili medalje najuspešnijima
- U Vrnjačkoj Banji održano je finale projekta 'Sport u policiji', u kojem je od marta učestvovalo 2.660 pripadnika MUP-a iz cele Srbije, među njima 226 žena.
- Ivica Dačić poručio je da je sport važan za pripremu policajaca, dok je Davor Štefanek istakao da projekat okuplja i povezuje pripadnike policije kroz takmičenje i timski duh.
U projektu je su se od marta meseca pripadnici MUP-a takmičili u atletici, streljaštvu , stonom tenisu, futsalu, odbojci i basketu 3 na 3, i to 2.660 pripadnika policijskih uprava, među kojima 226 žena.
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić prisustvovao je u Vrnjačkoj Banji završnom danu manifestacije „Sport u policiji“ i tom prilikom izrazio zadovoljstvo što je ovogodišnje takmičenje okupilo pripadnike policijskih uprava iz cele Srbije, koji su pokazali visok nivo spremnosti, discipline i sportskog duha...
- Policija mora da pokaže da ima takmičarski duh. Policijski posao traži čoveka koji je spreman da reaguje onda kada je najpotrebnije - rekao je ministar Dačić, naglasivši da je sport važan deo pripreme za posao koji policajci svakodnevno obavljaju.
Ministar je posebno naveo da se upravo u sportu najbolje vidi koliko je važan tim.
- Ove godine takmičili ste se u šest različitih disciplina, ali ste potvrdili zajedničku vrednost - boriti se za ekipu, poštovati protivnika i prihvatiti rezultat. A upravo se u sportu najbolje vidi koliko je važan tim. Jedan čovek može mnogo, ali ekipa ukoliko može da zajednički skupi svoje vrednosti, vredi mnogo više. Isto važi i za policiju. Posebno mi je drago što je ovogodišnje takmičenje okupilo policijske uprave iz cele Srbije. Različite sredine i ljudi, ali jedna uniforma, jedna služba i jedan cilj - bezbedna Srbija - istakao je Dačić.
Zbog toga, kako je dodao, važna je stručna, disciplinovana i odlučna policija a istovremeno bliska građanima kojima je spremna da pomogne kada im je najpotrebnije.
- Кao država imamo obavezu da ljudima koji nose uniformu obezbedimo dobre uslove za rad, kvalitetnu obuku, savremenu opremu i mogućnost da vode računa o svom zdravlju i fizičkoj spremnosti. Jer ulaganje u policajca jeste ulaganje u bezbednost Srbije. Ponoviću još jednom, nema jake Srbije bez jake policije i vojske - rekao je ministar i poručio policajcima da budu ponosni na svoj poziv i svesni odgovornosti koju on nosi.
Ministar Dačić se zahvalio Sportskom savezu Srbije na saradnji i podršci ovom projektu i čestitao svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova poručivši da je njihova najveća pobeda kada sačuvaju ljudske živote i sigurnost građana i kada se vrate živi i zdravi svojim porodicama.
Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek istakao je zadovoljstvo što je projekat „Sport u policiji“ okupio učesnike oko vrednosti koje ih povezuju i što je sport još jednom pokazao snagu da ljude učini snažnijim i bližim jedni drugima.
- Sport u policiji nije samo sportski projekat. To je način da se ujedinimo, pokažemo srpski duh i odlučnost da budemo najbolji u onome što radimo. Zato želim posebno da zahvalim Ivici Dačiću što smo se vratili onome što smo od početka želeli, da sport u policiji bude veliko okupljanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i da što veći broj njih dobije priliku da se takmiči, druži i svoju službu predstavlja i kroz sport -rekao je Štefanek i izrazio nadu da će naredno takmičenje okupiti još veći broj učesnika.
Štefanek je čestitao svim takmičarima, dodelio pehare i medalje uz ministra Dačića, državnog sekretara Ministarstva sporta Ratka Nikolića, državnog sekretara MUP Vladana Zagrađanina, generalnog sekretara SSS Gorana Marinkovića, načelnika PU Кraljevo Željka Rajkovića i načelnika PU Кruševac Ivana Milenkovića.
Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek uručio je zahvalnice za podršku u realizaciji projekta “Sport u policiji” predsedniku opštine Vrnjačka Banja Bobanu Đuroviću, direktoru Sportskog centra Vrnjačka Banja Dušanu Radoviću, državnom sekretaru Ministarstva sporta Ratku Nikoliću i potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivici Dačiću.
Osvajači medalja u projektu “Sport u policiji”:
Atletika:
Kuperov test ženska konkurencija:
Dejana Ivković - Žandarmerija Andjela Dragic - PS Barajevo Marija Djokic - PU Kruševac
Kuperov test muška konkurencija:
Nikola Božikić - Žandarmerija Dušan Zorić - Žandarmerija Siniša Stanković - UKP
400 m ženska konkurencija:
Jelena Dubroja - PI Futog Tamara Lekić - SPI Loznica Jelena Kolarević - PS Ivanjica
400m muška konkurencija:
Dalibor Disić - Žandarmerija Miroslav Matić - OVS Šabac Marko Beljanski - PIDIO
Štafeta (4x100m mešovito):
1. mesto - PI Pozarevac
2. mesto - Policijska brigada
3. mesto - PI Kruševac
Stoni tenis ženska konkurencija:
Natasa Savković - USP Bg Tanja Sučević - SGP Bogojevo Tamara Petrović - PS Loznica
Stoni tenis muška konkurencija:
Slobodan Suvajdzin - PU Kikinda Goran Milićević - UZVS KG Dejan Grbić - PI Šid
Streljaštvo ženska konkurencija:
Milana Grubor - PU Sremska Mitrovica, Marina Marjanović - Policijska brigada, Edisa Beganović - PU Novi Pazar.
Streljaštvo muška konkurencija:
Nenad Nikolić - Odred Žandarmerije Kraljevo, Slobodan Protić - PU Novi Sad, Aleksandar Rašković - Odred Žandarmerije Beograd.
Futsal:
1. UZVS
2. PU Zrenjanin
3. PU Pirot
Odbojka:
1. PU Požarevac
2. PU Кikinda
3. PU Beograd
Basket 3x3:
1. Odred žandarmerije Niš
2. JZO Beograd
3. Policijska uprava Smederevo
Kurir.rs