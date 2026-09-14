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U projektu je su se od marta meseca pripadnici MUP-a takmičili u atletici, streljaštvu , stonom tenisu, futsalu, odbojci i basketu 3 na 3, i to 2.660 pripadnika policijskih uprava, među kojima 226 žena.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić prisustvovao je u Vrnjačkoj Banji završnom danu manifestacije „Sport u policiji“ i tom prilikom izrazio zadovoljstvo što je ovogodišnje takmičenje okupilo pripadnike policijskih uprava iz cele Srbije, koji su pokazali visok nivo spremnosti, discipline i sportskog duha...

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Foto: SSS

- Policija mora da pokaže da ima takmičarski duh. Policijski posao traži čoveka koji je spreman da reaguje onda kada je najpotrebnije - rekao je ministar Dačić, naglasivši da je sport važan deo pripreme za posao koji policajci svakodnevno obavljaju.

Ministar je posebno naveo da se upravo u sportu najbolje vidi koliko je važan tim.

- Ove godine takmičili ste se u šest različitih disciplina, ali ste potvrdili zajedničku vrednost - boriti se za ekipu, poštovati protivnika i prihvatiti rezultat. A upravo se u sportu najbolje vidi koliko je važan tim. Jedan čovek može mnogo, ali ekipa ukoliko može da zajednički skupi svoje vrednosti, vredi mnogo više. Isto važi i za policiju. Posebno mi je drago što je ovogodišnje takmičenje okupilo policijske uprave iz cele Srbije. Različite sredine i ljudi, ali jedna uniforma, jedna služba i jedan cilj - bezbedna Srbija - istakao je Dačić.

Sport u policiji Vrnjačka Banja Foto: SSS

Zbog toga, kako je dodao, važna je stručna, disciplinovana i odlučna policija a istovremeno bliska građanima kojima je spremna da pomogne kada im je najpotrebnije.

- Кao država imamo obavezu da ljudima koji nose uniformu obezbedimo dobre uslove za rad, kvalitetnu obuku, savremenu opremu i mogućnost da vode računa o svom zdravlju i fizičkoj spremnosti. Jer ulaganje u policajca jeste ulaganje u bezbednost Srbije. Ponoviću još jednom, nema jake Srbije bez jake policije i vojske - rekao je ministar i poručio policajcima da budu ponosni na svoj poziv i svesni odgovornosti koju on nosi.

Ministar Dačić se zahvalio Sportskom savezu Srbije na saradnji i podršci ovom projektu i čestitao svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova poručivši da je njihova najveća pobeda kada sačuvaju ljudske živote i sigurnost građana i kada se vrate živi i zdravi svojim porodicama.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek istakao je zadovoljstvo što je projekat „Sport u policiji“ okupio učesnike oko vrednosti koje ih povezuju i što je sport još jednom pokazao snagu da ljude učini snažnijim i bližim jedni drugima.

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Foto: SSS

- Sport u policiji nije samo sportski projekat. To je način da se ujedinimo, pokažemo srpski duh i odlučnost da budemo najbolji u onome što radimo. Zato želim posebno da zahvalim Ivici Dačiću što smo se vratili onome što smo od početka želeli, da sport u policiji bude veliko okupljanje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i da što veći broj njih dobije priliku da se takmiči, druži i svoju službu predstavlja i kroz sport -rekao je Štefanek i izrazio nadu da će naredno takmičenje okupiti još veći broj učesnika.

Štefanek je čestitao svim takmičarima, dodelio pehare i medalje uz ministra Dačića, državnog sekretara Ministarstva sporta Ratka Nikolića, državnog sekretara MUP Vladana Zagrađanina, generalnog sekretara SSS Gorana Marinkovića, načelnika PU Кraljevo Željka Rajkovića i načelnika PU Кruševac Ivana Milenkovića.

Predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek uručio je zahvalnice za podršku u realizaciji projekta “Sport u policiji” predsedniku opštine Vrnjačka Banja Bobanu Đuroviću, direktoru Sportskog centra Vrnjačka Banja Dušanu Radoviću, državnom sekretaru Ministarstva sporta Ratku Nikoliću i potpredsedniku Vlade i ministru unutrašnjih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivici Dačiću.

Osvajači medalja u projektu “Sport u policiji”:

Atletika:

Kuperov test ženska konkurencija:
 Dejana Ivković - Žandarmerija   Andjela Dragic - PS Barajevo   Marija Djokic - PU Kruševac 
Kuperov test muška konkurencija:
 Nikola Božikić - Žandarmerija   Dušan Zorić - Žandarmerija   Siniša Stanković - UKP 
400 m ženska konkurencija:
 Jelena Dubroja - PI Futog   Tamara Lekić - SPI Loznica   Jelena Kolarević - PS Ivanjica 
400m muška konkurencija:
 Dalibor Disić - Žandarmerija   Miroslav Matić - OVS Šabac   Marko Beljanski - PIDIO 
Štafeta (4x100m mešovito):

1. mesto - PI Pozarevac

2. mesto - Policijska brigada 

3. mesto - PI Kruševac

Stoni tenis ženska konkurencija:

 Natasa Savković - USP Bg   Tanja Sučević - SGP Bogojevo   Tamara Petrović - PS Loznica 

Stoni tenis muška konkurencija:

 Slobodan Suvajdzin - PU Kikinda   Goran Milićević - UZVS KG   Dejan Grbić - PI Šid 

Streljaštvo ženska konkurencija:

 Milana Grubor - PU Sremska Mitrovica,   Marina Marjanović - Policijska brigada,   Edisa Beganović - PU Novi Pazar. 

Streljaštvo muška konkurencija:

 Nenad Nikolić - Odred Žandarmerije Kraljevo,   Slobodan Protić - PU Novi Sad,   Aleksandar Rašković - Odred Žandarmerije Beograd. 

Futsal:

1. UZVS

2. PU Zrenjanin

3. PU Pirot

Odbojka:

1. PU Požarevac

2. PU Кikinda

3. PU Beograd

Basket 3x3:

1. Odred žandarmerije Niš

2. JZO Beograd

3. Policijska uprava Smederevo

Kurir.rs

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