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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas u Tampereu selekciju Holandije 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15), u svojoj trećoj utakmici u Grupi C na Evropskom prvenstvu.

Apsolutni heroj u trijumfu našeg tima bio je fenomenalni Dražen Luburić, koji je pružio nestvarnu partiju i utakmicu završio sa čak 38 osvojenih poena, doslovno dominirajući terenom.

Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Nakon meča, junak trijumfa Dražen Luburić obratio se javnosti i uputio kratku, ali emotivnu poruku posvećenu svim navijačima Srbije.

- Hvala što nas podržavate, znamo da vam idemo na živce često, ali šta da radimo. Borimo se i hvala vam - rekao je Luburić.

Podsetimo, reprezentacija Srbije je treća na tabeli Grupe C sa skorom 2/1 i pet bodova, dok Holandija zauzima pretposlednje, peto mesto sa skorom 0/3 i jednim bodom.

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