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Kapiten odbojkaške reprezentacije Srbije Nikola Jovović otkrio je šta se dešavalo u trenucima najveće drame na meču protiv Holandije.

Rivali su u pojedinim momentima prešli sve granice fer-pleja i poneli se izuzetno nesportski, a kapiten našeg nacionalnog tima je kao jedan od najiskusnijih u timu iz svega izvukao novu lekciju i poslao snažnu poruku naciji nakon nestvarnog preokreta.

1/6 Vidi galeriju Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

"Samo jednu stvar bih voleo da kažem, da zapamte sve mlađe generacije i, nadam se, svi treneri u Srbiji.

Na skoro 2:0, znači gubili smo tri razlike...Trener reprezentacije Holandije, velike reprezentacije... Kad su pokušali da uzmu poen, da obmanu sudiju, da kažu da nisu videli da je lopta u tribini... Prišao sam do sudije i pitao sam ga da li je moguće da se to dešava na internacionalnom nivou i da ne žele da priznaju. I on je rekao: 'Ja sam video, ja ću da sudim'", rekao je kapiten Srbije i nastavio:

"Pitao sam trenera i kapitena i još jednog igrača Holandije zašto ne budu makar fer-plej, jer svi volimo ovaj sport i sve može da se vidi video proverom. Oni su izgovorili: "We don't give a f*ck about fair-play, f*ck off". (prim.prev. Nije nas briga za fer-plej, od*ebi).

Nije to momenat što su oni to izgovorili meni ili mojoj ekipi... Samo to razmišljanje... Mene to uopšte ne pogađa, taj momenat, nego ne možeš da ideš protiv nekog ko je mnogo više od svega ovoga. Tako da sam mu rekao na 2:0: 'Mi ovo pobeđujemo'", rekao je odbojkaš Srbije.

Inače, reprezentacija Srbije je treća na tabeli Grupe C sa skorom 2/1 i pet bodova, dok Holandija zauzima pretposlednje, peto mesto sa skorom 0/3 i jednim bodom.

Srpski odbojkaši će u narednom kolu igrati protiv selekcije Danske, dok Holandiju očekuje duel sa Finskom.