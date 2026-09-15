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Kakav je samo meč odigrala Srbija protiv Holandije!

Naši odbojkaši bili su na ivici ambisa, gubili su 0:2 u setovima, ali su potom napravili neverovatan preokret i u Tampereu slavili sa 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15).

Ipak, u Holandiji se i dan kasnije ne priča samo o velikom preokretu Srbije.

1/5 Vidi galeriju Detalji sa utakmice Srbija - Holandija, EP u odbojci Foto: CEV/OSSRB

Jedna sudijska odluka postala je glavna tema!

Sve se dogodilo u završnici trećeg seta. Holandija je imala priliku da povede sa 2:1, a onda je usledila situacija koja je, prema pisanju njihovog saveza, potpuno promenila tok meča.

Joris Berkaut je odigrao loptu preko mreže, a prvi sudija Sergej Rodin iz Litvanije nije video grešku. Usledio je čelendž, ali ni nakon provere odluka nije promenjena.

A onda - preokret.

Rodin je naknadno ipak dosudio grešku, navodno nakon sugestije drugog sudije Igora Porvaznika iz Slovačke. Holandski savez navodi da njihov tim za tu promenu nije dobio objašnjenje.

Holanđani su treći set na kraju izgubili sa 28:30, a upravo tu odluku njihov savez opisuje kao „antiklimaks“.

Još oštriji bio je selektor Džoel Benks.

Prema izveštaju NOS-a, Benks je zbog sporne odluke govorio o "varanju", dok je "NOS" celu situaciju označio kao kontroverznu i jedan od ključnih trenutaka meča.

I tu se priča nije završila.

Holandija je posle izgubljenog trećeg seta potpuno pala. Srbija je četvrti set dobila ubedljivo sa 25:15, a zatim u velikoj drami petog seta slavila sa 17:15.

Zato sada u Holandiji ostaje gorak ukus.

Imali su dva seta prednosti, imali su priliku da završe posao u trećem, ali je Srbija pokazala neverovatan karakter i potpuno okrenula utakmicu.

Kapiten Joris Berkaut priznao je da je razočaranje veliko, ali i istakao da je ekipa uspela da se podigne i u petom setu.

Sa druge strane, Srbija sada može da uživa u jednoj od najdramatičnijih pobeda na ovom Evropskom prvenstvu.

Holanđani će još dugo pričati o spornoj odluci – Srbija će pamtiti samo neverovatan preokret.