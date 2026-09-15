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Profesionalne sportistkinje oštro se osudile i kritikovale provokativnu reklamnu kampanju glumice Sidni Svini za jednu poznatu kladionicu.

Sidni Svini se pojavila potpuno naga, strateški zaklonjena sportskim rekvizitima, u reklami za platformu za sportske prognoze i klađenje Novig.

Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Oštre kritike

Kampanja pod sloganom "Just Sports" izazvala je lavinu besa među uspešnim svetskim i olimpijskim šampionkama koje smatraju da reklama grubo seksualizuje ženski sport i svodi žene na seksualne objekte.

Ariarna Titmus, australijska plivačica i četvorostruka olimpijska šampionka, izjavila je da je "besna” dok gleda gole fotke Sidni Svini.

- Ovo je šamar u lice svakoj ženi koja je posvetila život usavršavanju svoje veštine, ali i svakoj ženi koja u sportu uživa zbog onoga što on suštinski jeste - timski rad, prijateljstvo, predanost i izvrsnost. Kako je moguće da i dalje živimo u svetu koji monetizuje žensko telo i da je spuštanje ženskog sporta na nivo seksa i dalje normalno - zapitala se Titmusova.

1/9 Vidi galeriju Sidni Svini u provokativnoj reklamnoj kampanji za sportsku platformu Novig Foto: MUST CREDIT: Novig/Mega / The Mega Agency / Profimedia

Direktna poruka

Ejmi Hant, britanska sprinterka i evropska šampionka, imala je direktnu poruku za američku glumicu:

- Sidni Svini, ovako izgleda ženski sport! Mišići, naporan rad, znoj, krv i suze.

Skaj Nikolson, svetska šampionka u boksu, istakla je razliku između sportske privlačnosti i eksploatacije:

- Postoji velika razlika između toga da izgledate seksi zato što se bavite sportom i korišćenja seksa da biste prodali "sport". Ova reklama ismejava sportistkinje.

Ejmi Hant sprinterka iz Velike Britanije Foto: IPA / Sipa Press / Profimedia

Sporna reklama

Tili Kerns olimpijska vaterpolistkinja, bila je još direktnija:

- Apsolutno je**no mrzim novu sportsku reklamu Sidni Svini.

Kao reakciju na reklamu, američka gimnastičarka Grejsi Kramer pokrenula je trend na društvenim mrežama objavivši snimak svojih teških treninga i uspeha uz komentar:

- Ne znam šta Sidni Svini radi, ali žene u sportu izgledaju ovako.

Grejsi Kramer bivša gimnastičarka tokom SP u fudbalu 2026 Foto: Printskrin/Instagram

Sidni poslala odgovor

Ovom pokretu su se pridružile brojne druge sportistkinje, poput plivačice Lani Palister i sprinterki Bri Masters i Bri Rizo, objavljujući snimke stvarnog truda, snage i odricanja iza ženskog sporta. Njihovu poruku i kritike javno je podržala i američka olimpijska šampionka u atletici Gabi Tomas.

Glumica Sidni Svini je na kritike odgovorila prilično prkosno na svom Instagram profilu. Objavila je seriju arhivskih fotografija na kojima su druge sportske zvezde ranije pozirale nage za poznata časopise. Time je, bez direktnog pisanog komentara, želela da poruči da golotinja u kontekstu sportskog marketinga uopšte nije novost.