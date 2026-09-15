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Sebastijan Montoja našao se u krajnje bizarnoj situaciji u Madridu, a sve zbog garderobe njegove sestre!

Sin legendarnog Huana Pabla Montoje, koji se takmiči u Formuli 2 za Prema Rejsing, našao se u centru pažnje zbog poteza koji nije imao nikakve veze sa njegovom vožnjom.

Njegova sestra Paulina ušla je u restriktivnu zonu pored njegovog bolida bez dugih pantalona, a FIA je ekspresno reagovala.

Incident se dogodio tokom kvalifikacija u petak na Velikoj nagradi Španije u Madridu. Paulina, koja je tog dana proslavljala 20. rođendan, bila je gošća ekipe i našla se u neposrednoj blizini Montoijinog bolida.

Problem? Pravila su jasna – u pit-lejnu, odnosno radnoj zoni pored bolida, tokom sesija moraju da se nose duge pantalone.

Prema izveštajima više medija, Paulina je nosila kratku belu haljinu. Prema zvaničnom dokumentu FIA, zabeleženo je da osoba u blizini bolida broj 11 nije nosila propisane duge pantalone.

Ekipa Prema pokušala je da objasni da Paulina nije član ekipe već samo gošća.

Međutim, tu nije bilo pomoći.

FIA je podsetila da su i gosti obuhvaćeni pravilima kada dobiju pristup rezervisanim zonama, dok je ekipa odgovorna za osobe kojima omogući ulazak u takav prostor. Zbog toga je Prema kažnjena sa 500 evra.

Sebastijanu nisu oduzeti bodovi, nije dobio kaznene poene niti zabranu nastupa.

Paulina se našalila na račun cele situacije

A kada je shvatila šta se dogodilo, Paulina nije delovala previše potreseno.

Naprotiv – odlučila je da se našali sa celom pričom.

Već narednog dana pojavila se u odgovarajućoj garderobi i na društvenim mrežama objavila fotografiju uz duhovitu poruku "Odgovarajuća odeća", jasno aludirajući na kaznu koju je njena garderoba izazvala.

Cela situacija izazvala je brojne reakcije ljubitelja Formule 2, jer je teško zamisliti bizarniji razlog zbog kojeg ekipa može da dobije kaznu.