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Olimpijska šampionka u brzom klizanju Juta Lerdam napravila je veliki rez u karijeri. Atraktivna Holanđanka odlučila je da propusti kompletnu narednu sezonu, ali za sada ne želi da govori o definitivnom kraju karijere.

Lerdam je u februaru na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini d’Ampeco osvojila zlato na 1.000 metara, uz olimpijski rekord, dok je na 500 metara stigla do srebrne medalje. Ipak, naredne sezone je nećemo gledati na ledu.

Juta Lerdam Foto: Printskrin/Instagram

"Sledim svoja osećanja. Odustajanje mi i dalje zvuči previše konačno. Jedno je sigurno - neću se takmičiti naredne sezone, nećete me videti na ledu. Ali ne želim zauvek da zatvorim vrata nečemu što toliko volim - brzom klizanju. Ne osećam da je to ispravno u ovom trenutku. Sport je deo onoga što jesam", poručila je Lerdam.

Holanđanka, koja ima čak 6,3 miliona pratilaca na Instagramu, odlučila je da naredni period iskoristi za kreiranje video sadržaja za društvene mreže, ali i za nekoliko drugih projekata na kojima radi.

Juta Lerdam - ZOI 2026 Foto: Instagram, Printskrin

Lerdam je već izgradila ogromnu popularnost van sporta, a dodatnu pažnju javnosti privlači i njena veza sa američkim influenserom, glumcem i bokserom Džejkom Polom, sa kojim je verena.

Iako će napraviti pauzu od takmičenja, Leerdam očigledno ne zatvara vrata povratku brzom klizanju. Nova sezona Svetskog kupa u brzom klizanju počinje 30. oktobra, ali će jedna od najvećih zvezda ovog sporta tada biti van leda.

Kurir sport / Espreso

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Omar Marmuš gol za Mančester siti Izvor: X/Tekkers Foot