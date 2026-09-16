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Svetsko prvenstvo u atletici održaće se prvi put u istoriji u Africi, pošto je glavni grad Kenije, Najrobi, danas i zvanično potvrđen za domaćina šampionata 2029. godine.

Kenija je dugo bila velesila u trkama na duge staze, ali do sada nije ugostila takmičenje ovog obima.

"Održavanje šampionata u Africi po prvi put biće istorijski trenutak", izjavio je predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou, saopštavajući odluku nakon završetka novog "Ultimate Championship" takmičenja u Mađarskoj.

"Atletika je utkana u samu srž Kenije", istakao je on.

Kou je istakao i da je Najrobi predstavio "uverljivu i emotivnu kandidaturu".

"Bilo je važno da Svetsko prvenstvo dođe u Afriku onda kada budemo imali pravog domaćina, pravu ponudu i prave okolnosti. Najrobi je ubedljivo pokazao da je ovo njihov trenutak", naveo je Kou.

Najrobi je u trci za domaćina Svetskog atletskog prvenstva 2029. godine pobedio kandidaturu Londona.

Glavni grad Kenije je podneo kandidaturu i za prvenstvo 2025. godine, ali je tada izgubio od Tokija.

Svetska atletika je danas takođe potvrdila i da će se Svetsko prvenstvo 2031. godine održati u Minhenu.

Beta