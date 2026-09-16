NEVEROVATNA ODLUKA! Afrika prvi put domaćin SVETSKOG PRVENSTVA!
Svetsko prvenstvo u atletici održaće se prvi put u istoriji u Africi, pošto je glavni grad Kenije, Najrobi, danas i zvanično potvrđen za domaćina šampionata 2029. godine.
Kenija je dugo bila velesila u trkama na duge staze, ali do sada nije ugostila takmičenje ovog obima.
"Održavanje šampionata u Africi po prvi put biće istorijski trenutak", izjavio je predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou, saopštavajući odluku nakon završetka novog "Ultimate Championship" takmičenja u Mađarskoj.
"Atletika je utkana u samu srž Kenije", istakao je on.
Kou je istakao i da je Najrobi predstavio "uverljivu i emotivnu kandidaturu".
"Bilo je važno da Svetsko prvenstvo dođe u Afriku onda kada budemo imali pravog domaćina, pravu ponudu i prave okolnosti. Najrobi je ubedljivo pokazao da je ovo njihov trenutak", naveo je Kou.
Najrobi je u trci za domaćina Svetskog atletskog prvenstva 2029. godine pobedio kandidaturu Londona.
Glavni grad Kenije je podneo kandidaturu i za prvenstvo 2025. godine, ali je tada izgubio od Tokija.
Svetska atletika je danas takođe potvrdila i da će se Svetsko prvenstvo 2031. godine održati u Minhenu.
Beta