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Antonelijeve uzastopne pobede u Monci i Madridu povećale su njegovu prednost u šampionatu u odnosu na klupskog kolegu Džordža Rasela na 81 bod, dok je do kraja šampionata ostalo još devet trka.

Vozač Ferarija Luis Hamilton i Meklarenov Lando Noris, koji zauzimaju treće i četvrto mesto u generalnom plasmanu, sada zaostaju više od 100 bodova. Uprkos dominantnoj poziciji, Antoneli je u poslednje vreme više puta naglasio da vozi ne razmišljajući o svetskom šampionatu, a njegov šef tima tvrdi da je taj pristup iskren.

"Obećavam vam da on ne razmišlja o tome. Neverovatan je način na koji ovaj momak ume da odvoji stvari, da bude običan mladić, a zatim da sedne u bolid i postane zreo trkač", rekao je Volf, prenosi Skaj sport.

"Zato, kada Kimi kaže sebi: 'Ne razmišljam o šampionatu', on zaista ne razmišlja o tome Mi takođe, njegovi roditelji, ja i ceo tim, pokušavamo da mu ukažemo da posao još nije završen", dodao je on.

Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia

Antoneli je lider šampionata još od pobede na trećoj trci sezone u Japanu, 29. marta, a njegova prednost od 81 boda nakon nedeljne Velike nagrade Španije najveća je koju je imao tokom čele sezone.

Ovaj 20-godišnjak je ostvario osam pobeda, što je šest više od bilo kog drugog vozača.

Volf je, ipak, naveo da ni Antoneli ni tim ne smeju da isključe nepredvidive okolnosti.

"Postoje ti nepredviđeni događaji, mogu se desiti i može vam izmaći nešto što ste držali u rukama, a za šta niste ni pomišljali da možete izgubiti. Zato on neće razmišljati o tome", kazao je Volf.

Naredna trka u šampionatu vozi se 26. septembra u Bakuu za Veliku nagradu Azerbejdžana.

(Beta)