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Primer za takvu akciju je mlađani Nikša Đuričković u mini rotaks klasi koji je drugog vikenda septembra prvo u subotu vozio u Austriji, a onda bez odmora i treninga drugog dana u nedelju se nadmetao sa konkurencijom u Hrvatskoj.

Foto: Plumrace.com

Postoji mnogo načina da se u suvozemnoj tehničkoj disciplini poput kartinga dosegnu visine, prvi i osnovni je neumorno trenirati, a onda učestvovati na što više takmičenja sa što jačom konkurencijom.

– Kako nas je do prve naredne karting trke u Srbiji delilo dve nedelje odluka je pala da otputujemo u Austriju na njihovo prvenstvo, što smo i učinili. Iako nikada nisam vozio na stazi u Grinbahu, od prvog treninga staza mi je „legla“ što pokazuju i najbolje vreme počev od nezvaničnih preko zvaničnih treninga sve do kvalifikacije i osvojene pol pozicije. Brzina i sigurnost bili su na moj starni, tako da sam od starta na trci vodio sve do poslednjeg kruga, kada se dogodio peh sa agregatom i trku sam završio mnogo drugačije nego što je trebalo. Ali, i to je trkanje, nekada pobediš, nekada izgubiš, ali iz svega izvlačim pouke, što bi rekli dobru lekciju – jasan je Đuričković.

Kako od Austrije do Hrvatske i nije tako daleko, a svi u timu su bili spremni za akciju, već istog dana su bili na stazi u Virovitici kako bi bili spremni za nedeljno nadmetanje.

– Posle zasluženog odmora i popravke motora počeli samo sa pripremama za trku u Virovitici gde sam se nadmetao sa poznatom konkurencijom, jer smo se prvog vikenda septembra trkali u Beogradu. Kako sam na Ada Huji u Srbiji bio na domaćem terenu tako je i Ivan Janićijević u ovom izdanju imao prednost istog, ali to me nije obeshrabrilo. Počev od kvalifikacija i dve trke bio sam mu na braniku i završavao na drugom mestu. Kada sve sumiramo, tokom jednog vikenda bilo smo na dve staze i ostvarili zapažene rezultate i bogatiji smo za veliko iskustvo. Sledećeg vikenda vozim na Autokomercu u Beogradu, tako da sam uveliko okrenut novom izazovu – poručio je Nikša Đuričković.