- Ozbiljno zahtevan vikend je za nama. Koliko sam se radovao što ćemo voziti u Poreču na finalnoj trci za Alpe Adria šampionat, toliko sam se na samo ja, već i ostali takmičari našli u problemu sa talasima koji su pretili da organizator otkaže takmičenje. Program je predviđao da dve trke vozimo u subotu i isto toliko u nedelju, međutim pomenuta situacija uslovila je da u subotu vozimo samo jednu, odnosno u nedelju tri trke. Od četiri nadmetanja uspeo sa da na jednom završim na drugom, a na prestale tri na četvrtom mestu, što me na kraju sezone postavlja na treće mestu u ukupnom plasmanu. Smatram da je to sasvim pristojan uspeh, ako se u obzir uzmu sve okolnosti tokom sezone. Alpe Adria je za nama okrećemo se novom izazovu sledećeg vikenda, a to je šampionat Mađarske u kojem sam vodeći u klasi. To će ujedno biti i poslednje takmičenje u sezoni 2026. Kada se sve završi sumiraćemo rezultate i utiske – jasan je Nemanja Neca Jovanović.