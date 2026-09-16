Susret je na programu u sredu od 16 časova...
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"ORLOVI" NA NOVOM ZADATKU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča odbojkaša Srbije i Danske
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Odbojkaši Srbije u sredu od 16 časova igraju četvrti meč na Evropskom prvenstvu i rival "orlovima" biće Danska.
Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia
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Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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