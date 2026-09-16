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Odbojkaši Srbije u sredu od 16 časova igraju četvrti meč na Evropskom prvenstvu i rival "orlovima" biće Danska.

Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti u lajv-blogu na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 1.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium