Šamaranje po zadnjici počelo je u Rumuniji

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Većina pobornika borilačkih veština čuli su za "Power slap", sport koji je u velikoj ekspanziji u svetu, a naša publika imala je priliku da ga vidi početkom avgusta u beogradskoj Areni, dan pred UFC spektakl.

Međutim, iz Rumunije dolazi još spektakularniji sport, nalik klasičnom slapu, ali daleko suptilniji.

Šamaranje po zadnjici stiče sve veću popularnost u svetu Foto: Printskrin/X

Pioniri iz susedstva

"RXF Booty Slap" je neobična disciplina koju organizuje rumunska borilačka promocija RXF ("Real Xtreme Fighting"). Nije klasična sportska liga poput boksa ili MMA, već deo njihovih "slap" šou-programa.

Osnovni format je prilično jednostavan. Takmiče se dve punoletne žene. Stoje jedna naspram druge i naizmenično udaraju protivnicu otvorenim dlanom po zadnjici. Prema aktuelnim pravilima RXF-a, u "Booty Slap" meču ima 10 udaraca, a pobednica se određuje prema procenjenom intenzitetu/učinku udaraca​.

Učesnice imaju zaštitu, a opšta pravila RXF-a zahtevaju da takmičarke budu starije od 18 godina. U nekim ranijim opisima mečeva kao kriterijum se pominju crvenilo, modrice i vidljivi tragovi udaraca, mada aktuelna zvanična pravila koriste širi termin "damage".

Nema klasičnog nokauta

Dakle, cilj nije da se protivnica "nokautira" kao kod klasičnog "Power Slapa", već da se proizvede što snažniji udarac i napravi veći efekat na zadnjici.

Format je svojevrsna ženska varijanta popularnih slap-fajting takmičenja. RXF je već organizovao klasične mečeve u kojima se protivnici šamaraju po licu, a zatim je napravljen "Booty Slap" kao atraktivniji i manje opasan. Rumunski mediji i izvori o događajima navode da se ova varijanta pojavila najmanje 2021. godine.

Zanimljivo je da je upravo grad Kluž-Napoka bio mesto jednog od ranih viralnih događaja. Među učesnicama su bile Roksana Aiftimiei i Aleksandra Danijela Juhas, čiji je duel 2023. veoma brzo proširen društvenim mrežama i stranim medijima.

1/11 Vidi galeriju Šamaranje po zadnjici Foto: Printskrin/X

Sve popularniji

Mnogi se pitaju da li je "Booty Slap" zapravo sport. RXF ga predstavlja u okviru svoje "slap-competition" ponude, ali nije reč o međunarodno priznatoj sportskoj disciplini sa federacijom i standardizovanim sistemom takmičenja poput boksa, džudoa ili atletike. Više je reč o borilačkom spektaklu/šou-programu koji koristi format takmičenja. I sam RXF trenutno na svojoj stranici ima zasebnu kategoriju "Booty Slap" u zvaničnim pravilima.

Veliki deo popularnosti nije došao iz sportskih medija, nego sa društvenih mreža. Kombinacija neobičnog pravila, scenskog nastupa i činjenice da su neke učesnice bile modeli/influenserke dovela je do velikog broja pregleda. Mediji su zbog toga često predstavljali događaj senzacionalistički, kao "novi sport".