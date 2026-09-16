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Ginter Štajner, nekadašnji inženjer i operativni direktor Red bula, smatra da Maks Ferštapen neće pobediti do kraja sezone 2026..

Četvorostruki šampiona Formule 1 Maks Ferštapen u bolidu Red bula u poslednjim trkama pokazao je nešto bolju formu, ali nije mogao da stigne do trijumfa, prvog u sezoni.

Ginter Štajner bivši inženjer u Formuli 1 Foto: Printskrin/Instagram

Maks potcenjuje kolege

Bivši šef ekipe Has Ginter Štajner smatra da su Mercedes i Meklaren dominantni, a da je podijum trenutno maksimum za ekipu Red bul. Štajner je o Ferštapenu govorio u širem kontekstu njegovih nedavnih kritika na račun nove generacije bolida. Holanđanin je tvrdio da današnji bolidi traže manje vozačkog uticaja nego ranije. Kao primer naveo je Jukija Cunodu i Lajama Losona, koji su se relativno brzo prilagodili novim bolidima.

- Uz sve poštovanje, pogledajte Jukija. Uđe u bolid tokom VN Holandije i odmah je konkurentan. Lajam pređe iz Rejsing Bulsa u Red bul i odmah je konkurentan. To je zato što ovi bolidi gotovo da ne reaguju na ono što vozač radi - rekao je Ferštapen.

Sa njegovim stavom ne slaže se Štajner i smatra da Ferštapen svesno umanjuje ono što njegove kolege u ekipi rade.

- Mislim da vam i dalje treba mnogo veštine da biste vozili ove bolide. Pogledajte ostale vozače. Možda se Maksu sada čini da je sve jednostavno, zato što je ranije uglavnom imao timske kolege koji su bili daleko iza njega.

1/8 Vidi galeriju Maks Ferštapen Foto: ACTIVE PICTURES / profimedia.com / Profimedia, Nicolas Economou/NurPhoto/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bolidi su zahtevniji

Prema Štajneru, moguće je i da problem nije u tome što su novi bolidi laki, nego u tome što su prethodne Red bulove formule bile zahtevnije.

- Možda je stari Red bul jednostavno bio toliko težak za vožnju da niko drugi nije mogao da se nosi sa njim. A Maks zapravo nikad nije vozio ništo drugo, osim Red bula.

Štajner takođe smatra da današnja Formula 1 traži drugačiju vrste veštine. Vozači više moraju da razmišljaju o raspoređivanju električne energije, korišćenju baterije i pravom trenutku za napad.

- Možda vam danas nije potrebno isto toliko agresivnosti da nekoga prestignete na pravcu ako imate dovoljno energije, ali i dalje morate da znate da vozite ovaj bolid. Danas morate mnogo da razmišljate – kada koristite snagu i bateriju, te da sve to uklopite.

Maks Ferštapen nije se radovao kao pobednik u sezoni 2026. Foto: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Konkurencija je prejaka

Ipak, najjača Štajnerova izjava stigla je kada je upitan očekuje li da Ferštapen ove godine pobedi. Njegov odgovor bio je vrlo jasan.

- Neće pobediti!

Štajner je potom obrazložio.

- Mercedes i Meklaren su prejaki. Ako završi na podijumu, onda je to super za Maksa. Ali, mislim da je to granica. Po meni, to je jednostavno granica tog bolida - objasnio je Štajner, rođen u Južnom Tirolu u Italiji, koji je trenutno vlasnik ekipe u Moto3 klasi.

Maks Ferštapen i dalje čeka prvu pobedu u sezoni. Ukoliko se obisti Štajnerova prognoza, ovo bi bila prva sezona za Holanđanina bez pobede, još od 2015. kada je debitovao u Formuli 1.