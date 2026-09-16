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Srpska reprezentativka u streljaštvu Aleksandra Stojadinović osvojili je srebrnu medalju, a strelac Lazar Kovačević bronzanu u disciplini vazdušna puška na turniru u Budimpešti.

Stojadinović, bronzana sa Mediteranskih igara u Tarantu, u finale je ušla kao četvrta iz kvalifikacija, a u borbi za medalje pogodila je 253,0 kruga. Bolja je bila samo Mađarica Ester Deneš sa 254,0.

Kovačević je posle šestog mesta u kvalifikacijama izborio treću poziciju u finalu. Ispred njega su završili Mađar Ištvan Peni i Slovak Patrik Jani.

Na turniru u Budimpešti učestvuju strelci iz više od deset zemalja, a takmičenje se nastavlja disciplinom trostav malokalibarskom puškom.

(Beta)