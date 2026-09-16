Slušaj vest

Odbojkaška reprezentacija Srbije slavila je nad Danskom sa 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 16:14) u meču Grupe C na Evropskom prvenstvu u Tampereu.

Srbija - Danska Foto: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Srbija je tako zabeležila i treću pobedu na Evropskom prvenstvu sa sedam bodova i obezbedila plasman u osminu finala, najverovatnije sa trećeg mesta.

Srbija će se u poslednjem kolu sastati sa Belgijom u direktnom obračunu za drugo mesto u grupi.

Srbija ima sedam bodova, dok Belgija ima deset, pa bi pobeda od 3:0 ili 3:1 donela Srbiji tri boda i drugo mesto u grupi.

U slučaju pobede Srbije od 3:2, Orlovi bi osvojili još dva boda i stigli do devet, što ne bi bilo dovoljno da preskoče Belgiju.

Evo kako trenutno izgleda tabela grupe C u kojoj se nalazi Srbija.



Standings provided by Sofascore

Srbija se u nokaut fazi ukršta sa grupom A i ovom pobedom je najverovatnije izbegla favorizovanu Italiju, koja je već obezbedila prvo mesto u svojoj grupi.



Standings provided by Sofascore

Ne propustiteOstali sportoviORLOVI NE MOGU BEZ DRAME: Srbija gubila 0:2, pa upalila motore i srušila Dansku
profimedia-1135327957.jpg
KvotaSRBIJA JE FAVORIT, ALI... Kladionice objavile kvote za meč "orlova" protiv Danske
Veljko Mašulović Odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportovi"ORLOVI" NA NOVOM ZADATKU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča odbojkaša Srbije i Danske
Veljko Mašulović Odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviHAOS POSLE DRAME SA SRBIJOM! Holanđani kipte od besa: "TO JE VARANJE!" (VIDEO)
Odbojkaši Srbije

00:34
Odbojkašice Srbije plaču Izvor: Arena 5 Premium