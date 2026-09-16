SRBIJA POBEGLA OD ITALIJE?! Ovako izgleda tabela posle još jednog čudesnog preokreta odbojkaša na Evropskom prvenstvu
Odbojkaška reprezentacija Srbije slavila je nad Danskom sa 3:2 (19:25, 21:25, 25:21, 25:23, 16:14) u meču Grupe C na Evropskom prvenstvu u Tampereu.
Srbija je tako zabeležila i treću pobedu na Evropskom prvenstvu sa sedam bodova i obezbedila plasman u osminu finala, najverovatnije sa trećeg mesta.
Srbija će se u poslednjem kolu sastati sa Belgijom u direktnom obračunu za drugo mesto u grupi.
Srbija ima sedam bodova, dok Belgija ima deset, pa bi pobeda od 3:0 ili 3:1 donela Srbiji tri boda i drugo mesto u grupi.
U slučaju pobede Srbije od 3:2, Orlovi bi osvojili još dva boda i stigli do devet, što ne bi bilo dovoljno da preskoče Belgiju.
Evo kako trenutno izgleda tabela grupe C u kojoj se nalazi Srbija.
Srbija se u nokaut fazi ukršta sa grupom A i ovom pobedom je najverovatnije izbegla favorizovanu Italiju, koja je već obezbedila prvo mesto u svojoj grupi.