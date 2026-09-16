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Takmičenja će se održavati na 11 borilišta, uglavnom širom južne Francuske, a raspored takmičenja u dvoranskim sportovima i alpskom skijanju MOK je potvrdio.

Lion će biti domaćin takmičenja u karlingu, umetničkom klizanju i brzom klizanju na kratkim stazama, na tri lokacije, uključujući i stadion na kome igra fudbalski klub iz tog grada.

Kurševel će biti domaćin brzinskih disciplina u alpskom skijanju – spustu i superveleslalomu, uključujući ekipna takmičenja, dok će se u Val d'Izeru održavati slalomske discipline.

Objavljivanjem konačnog spiska završena je procedura određivanja borilišta, nakon nekoliko turbulentnih meseci za organizatore Igara 2030. godine, tokom kojih je prvobitni plan u više navrata menjan.

U maju su organizatori bili prinuđeni da prebace centar za dvoranske sportove iz Nice u Lion, nakon što je gradonačelnik Nice Erik Sijoti odbio da dozvoli da fudbalski stadion tog grada bude privremeno pretvoren u klizalište.

Prošlog meseca Edgar Grospiron napustio je funkciju predsednika Organizacionog komiteta, samo 18 meseci nakon imenovanja, posle mandata obeleženog smanjenjem budžeta za Igre.

U maju je potvrđeno da će se takmičenja u brzom klizanju na dugim stazama održavati u dvorani Tialf u Herenvenu, u Holandiji.

Održavanje takmičenja u brzom klizanju u postojećoj dvorani izvan Francuske bilo je jedan od uslova dogovorenih sa MOK-om kada su francuski Alpi dobili organizaciju Igara. Cilj je bio smanjenje troškova, budući da organizatori ne žele da grade nova borilišta koja nakon Igara ne bi imala jasno definisanu namenu i dugoročnu korist za region domaćina.

Na Zimskim olimpijskim igrama u francuskim Alpima 2030. godine biće 16 različitih sportskih disciplina, a program će prvi put uključivati frirajd skijanje i snoubord, kao i sinhronizovano umetničko klizanje "sinhro9".

Međutim, Igre 2030. biće prve Zimske olimpijske igre na kojima neće biti nordijske kombinacije, nakon što je ta disciplina uklonjena iz programa.