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Pobede za mušku selekciju Srbije postigli su Aleksej Sarana protiv Garanda Madola, Aleksandar Inđić protiv Čadereka Manjoka i Bojan Maksimović protiv Danijela Trokjanda, dok su Velimir Ivić i Ton Gong remizirali.

Kod šahistkinja, pobede su zabeležile Alina Bivol protiv Sabine Ravelomanane, Elif Mehmed protiv Aine Tsinjovinijano, Jovana Srdanović protiv Dijari Ramoratse i Sofija Pogorelski protiv Narotijane Rabenandrasana.

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Šah, šahovska tabla, šahovske figure Izvor: Kurir