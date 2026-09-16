U prvom kolu šahovske Olimpijade, koja je danas počela u Samarkandu, u Uzbekistanu, muška reprezentacija Srbije je pobedila Južni Sudan 3,5:0,5, dok su šahistkinje savladale Madagaskar sa makismalnih 4:0.
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BRILJANTAN START SRBIJE NA ŠAHOVSKOJ OLIMPIJADI: Muškarci slavili, šahistkinje „počistile“ Madagaskar
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Pobede za mušku selekciju Srbije postigli su Aleksej Sarana protiv Garanda Madola, Aleksandar Inđić protiv Čadereka Manjoka i Bojan Maksimović protiv Danijela Trokjanda, dok su Velimir Ivić i Ton Gong remizirali.
Kod šahistkinja, pobede su zabeležile Alina Bivol protiv Sabine Ravelomanane, Elif Mehmed protiv Aine Tsinjovinijano, Jovana Srdanović protiv Dijari Ramoratse i Sofija Pogorelski protiv Narotijane Rabenandrasana.
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