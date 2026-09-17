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Odbojkaši Srbije sastaju se sa Belgijom u utakmici 5. kola grupe C na Evropskom prvenstvu u Tampereu.

Srbija - Danska Foto: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Srbija je u dramatičnom meču nakon još jednog velikog preokreta savladala Dansku sa 3:2 i tako zabeležila i treću pobedu na Evropskom prvenstvu.

Odbojkaši su sa sedam bodova obezbedili plasman u osminu finala Evropskog prvenstva i sa Belgijom će se u direktnom obračunu boriti za drugo mesto u grupi.



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Srbija ima sedam bodova, dok Belgija ima deset, pa bi pobeda od 3:0 ili 3:1 donela Srbiji tri boda i drugo mesto u grupi.

U slučaju pobede Srbije od 3:2, Orlovi bi osvojili još dva boda i stigli do devet, što ne bi bilo dovoljno da preskoče Belgiju.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "Arene sporta", a tekstualni prenos meča na našem sajtu.

Meč počinje u 16 časova.

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