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On je imao najviše 35 krugova i 75 minuta da prestigne sve na prilagođenoj stazi na kojoj se održava trka za Veliku nagradu u Northemptonširu.

Verstapen je na karting stazi u Red Bulovom izazovu, startovao kao poslednji 101. i samo u prvom krugu pretekao je 64 vozača, od kojih su se mnogi sudarili i okrenuli na stazi.

Mnogi su ostali blokirani na stazi posle lančanog sudara zbog kojeg je istaknuta žuta zastava na celoj stazi. Verstapen je izleteo sa staze, ali je uspeo da se vrati.

"To je bilo baš sjajno. Bilo je baš zabavno", rekao je Verstapen.

Verstapen je već u šestom krugu stigao je do šestog mesta. ;Ponovo je izleteo sa staze, ali je i dalje bio ubedljivo brži od većine vozača, od kojih nijedan nije imao značajnije iskustvo u profesionalnoj vožnji.

U šali je rekao da je ta pobeda bila "najbolja do sada" u njegovoj karijeri.

(Beta)