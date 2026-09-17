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Velika tuga u svetu bejzbola!

Brajan Volf, nekadašnji reljefni bacač Toronto Blu Džejsa, preminuo je u 45. godini života. Vest o njegovoj smrti potvrdili su njegova supruga i klub za koji je proveo najveći deo svoje MLB karijere.

Volf je preminuo u utorak, 15. septembra, a njegova supruga Rečel oglasila se na društvenim mrežama i saopštila tužnu vest.

Navela je da je njen suprug preminuo posle "veoma teške i mučne borbe", ali detalji o njegovom zdravstvenom stanju niti uzrok smrti zasad nisu objavljeni.

Tri godine u MLB-u, sve u dresu Toronta

Brajan Volf je do najveće bejzbol scene stigao posle godina provedenih u nižim ligama.

Toronto Blu Džejsi angažovali su ga u januaru 2006. godine, kada je u trejdu iz Milvoki Bruersa stigao u zamenu za kanadskog igrača Korija Koskija. MLB debi imao je 30. maja 2007. protiv Njujork Jenkija.

U Torontu je proveo tri sezone, od 2007. do 2009. godine.

Za Blu Džejse je upisao 72 nastupa, ostvario skor 5-5 i završio period u MLB-u sa prosekom primljenih poena od 3,81. Posebno je bila zapažena njegova debitantska sezona, kada je u 38 utakmica imao ERA 2,98.

Posle Amerike napravio veliku karijeru u Japanu

Kada je završio period u MLB-u, Volf nije okačio rukavicu o klin.

Usledila je selidba u Japan, gde je proveo čak devet sezona, nastupajući za Nipon-Ham Figtere, Fukuoka SoftBank Hokse i Saitama Seibu Lajonse.

U japanskoj profesionalnoj ligi ostavio je ozbiljan trag – imao je skor 56-40 i ERA 3,43 u 167 nastupa.

Najveći uspeh ostvario je sa SoftBank Hoksima, sa kojima je osvojio dve uzastopne titule Japanske serije, 2014. i 2015. godine.

Bio i saigrač Šoheija Ohtanija

Posebno zanimljiv detalj iz njegove karijere jeste period proveden u Nipon-Ham Figtersima.

Volf je 2013. godine bio saigrač tada mladog Šoheija Ohtanija, koji će kasnije postati jedna od najvećih zvezda svetskog bejzbola.

Volf je profesionalnu karijeru završio 2018. godine, ali je ostao deo istorije klubova za koje je nastupao sa obe strane Pacifika.

Blu Džejsi se oprostili od bivšeg igrača

Toronto Blu Džejsi oglasili su se nakon vesti o njegovoj smrti i izrazili saučešće porodici i njegovim najbližima.

Brajan Volf otišao je prerano, u 45. godini, iza sebe ostavljajući karijeru koja ga je od američkih nižih liga odvela do MLB-a i japanske profesionalne scene.