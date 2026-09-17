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Poznati hrvatski trener uhapšen je zbog optužni za seksualnu zloupotrebu dece.

Prava drama desila se u juče u Karlovcu, a danas se očekuje da trener čiji se ime ne navodi, bude ispitan u Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu.

- Policijski službenici Policijske stanice Karlovac sproveli su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio krivična dela seksualne zloupotrebe deteta mlađeg od 15 godina. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku i uz krivičnu prijavu doveden u Opštinsko državno tužilaštvo u Karlovcu - saopštila je karlovačka policija, a prenosi Jutarnji list.

Ovaj list dodaje da je reč je o dugogodišnjem treneru jednog borilačkog sporta koji je tokom svoje karijere dobio više priznanja za svoj rad, kako za promociju sporta, tako i za promociju grada i županije u kojoj radi.

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