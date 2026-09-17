ČUVENI HRVATSKI TRENER UHAPŠEN ZBOG POLNOG ZLOSTAVLJANJA DETETA MLAĐEG OD 15 GODINA! Nezapamćen skandal, hitno se oglasila policija
Poznati hrvatski trener uhapšen je zbog optužni za seksualnu zloupotrebu dece.
Prava drama desila se u juče u Karlovcu, a danas se očekuje da trener čiji se ime ne navodi, bude ispitan u Opštinskom državnom tužilaštvu u Karlovcu.
- Policijski službenici Policijske stanice Karlovac sproveli su kriminalističko istraživanje nad 58-godišnjakom zbog sumnje da je počinio krivična dela seksualne zloupotrebe deteta mlađeg od 15 godina. Nakon završetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predat pritvorskom nadzorniku i uz krivičnu prijavu doveden u Opštinsko državno tužilaštvo u Karlovcu - saopštila je karlovačka policija, a prenosi Jutarnji list.
Ovaj list dodaje da je reč je o dugogodišnjem treneru jednog borilačkog sporta koji je tokom svoje karijere dobio više priznanja za svoj rad, kako za promociju sporta, tako i za promociju grada i županije u kojoj radi.
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