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Odbojkaši Srbije napravili su još jedan veliki preokret na Evropskom prvenstvu i pobedom nad Danskom sa 3:2 obezbedili plasman u osminu finala. Međutim, posao u grupnoj fazi još nije završen.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Danska Foto: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Pred "Orlovima" je duel sa Belgijom, a taj meč nosi ogromnu težinu za konačan plasman u grupi C i put kroz nokaut fazu.

Srbija trenutno ima tri pobede, jedan poraz i sedam bodova, dok Belgija ima identičan učinak, ali čak 10 bodova. Finska je prva sa četiri pobede i 10 bodova.

Poslednje kolo zato donosi veoma zanimljivu računicu.

Pobeda Srbiji donosi drugo mesto

U slučaju trijumfa nad Belgijom, Srbija bi završila kao drugoplasirana u grupi C i u osmini finala dobila jednu od selekcija koje zauzmu treće mesto u grupi A.

A upravo je grupa A trenutno veoma zanimljiva.

U njoj se za raspored u vrhu bore Italija, Slovenija, Češka i Grčka, pa konačan ishod poslednjih utakmica može značajno da promeni ono što čeka Srbiju u nokaut fazi. Selekcije iz grupe C ukrštaju se sa grupom A, pri čemu prvoplasirani igra protiv četvrtoplasiranog, a drugoplasirani protiv trećeplasiranog.

Drugim rečima, eventualna pobeda protiv Belgije ne znači samo bolju poziciju na tabeli, već može da promeni čitav raspored "Orlova" do završnice prvenstva.

I poraz menja put kroz nokaut

Ako Srbija izgubi od Belgije, postoji mogućnost da grupnu fazu završi na trećem mestu. U tom slučaju protivnik u osmini finala bio bi drugačiji, a promenio bi se i potencijalni put kroz četvrtfinale.

Upravo zbog toga pojedini kalkulišu šta bi za Srbiju bilo povoljnije.

Ali jedno je računica, a nešto sasvim drugo ideja da bi reprezentacija namerno birala rezultat.

Za "Orlove" je najprirodniji pristup jasan - izaći na teren i pokušati da pobede Belgiju, a tek onda gledati šta donosi nokaut faza.

Srbija već pokazala kakav karakter ima

Ono što posebno uliva poverenje jeste način na koji je Srbija stigla do poslednje utakmice.

Protiv Holandije je nadoknadila dva seta zaostatka i slavila 3:2, a isto je ponovila i protiv Danske. U poslednjem meču Veljko Mašulović bio je junak sa čak 32 poena, dok je Srbija do pobede stigla posle 146 minuta velike borbe.

Zato pred duel sa Belgijom nema potrebe tražiti bilo kakve "prečice".

Računica postoji i veoma je zanimljiva, ali Srbija svoj put može da trasira samo na terenu.

Jedno je sigurno - duel sa Belgijom neće biti obična utakmica za kraj grupne faze. Ishod će odrediti poziciju Srbije, protivnika u osmini finala i potencijalni put ka završnici Evropskog prvenstva.