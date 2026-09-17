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Srpski odbojkaši ne mogu bez drame na Evropskom prvenstvu, jer su posle pet setova nakon Holandije savladali i Dansku.

Junak utakmice protiv Danske bio je Veljko Mašulović, mladi srpski korektor koji je upisao 34 poena i sjajnim zakucavanjem okončao meč u taj-brejku.

Veljko Mašulović u dresu Srbije u Ligi nacija 2026. Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Srbi rođeni za korektore

Oduvek je Srbija imala fantastične korektore. Jedan i neponovljivi bio je Ivan Miljković, pored njega oni stariji sećaju se Dejana Brđovića, Đorđa Đurića i Vladimira Bateza, nešto mlađi Tomislava Dokića, Saše Starovića, Aleksandra Atanasijevića... Veljko Mašulović danas je udarna snaga Srbije, uz starijeg kolegu Dražena Luburića.

Veljko Mašulović ima više nego zanimljivu priču o tome kako je uopšte postao odbojkaš. Rođen je 2. oktobra 2002. u Nišu i kao dete počeo je da trenira fudbal, sve do svoje sedme godine. Odbojku u početku nije želeo ni da proba, iako su mu ljudi oko njega, uključujući starijeg brata Nemanju, govorili da bi trebalo da pređe na taj sport. Tek sa oko 15 godina, u prvom razredu srednje škole, odlučio je da se okuša kao odbojkaš.

Veljko Mašulović slavi pobedu Srbije protiv Bugarske u Ligi nacija Foto: OSSRB

Fudbal nije pravi izbor

Po njegovim rečima, jednostavno je shvatio da "nije to to" sa fudbalom i spontano je prešao na odbojku. Počeo je u niškom klubu "Desetka". Zanimljivo je da je u početku igrao korektora, a ne primača. I tu se dogodio prvi veliki preokret. Posle svega šest meseci treniranja, igrao je finalni turnir pionira i kadeta. Ljudi iz Crvena zvezda su ga videli i pozvali u Beograd. Dakle, od dečaka koji je relativno kasno počeo da trenira odbojku do poziva jednog od najvećih srpskih klubova prošlo je svega pola godine.

Veljko Mašulović je u Zvezdu došao u periodu kada je tamo već bio njegov sedam godina stariji brat Nemanja Mašulović. To je veoma važan deo Veljkove priče. On nikada nije skrivao koliko mu je brat pomogao. U Zvezdi je u početku bio zajedno sa Nemanjom, ali je Nemanja potom otišao u Vojvodinu, dok je Veljko ostao još godinu dana u Beogradu. Posebno ističe trenera Nenada Živanovića, sa kojim je individualno radio čak i slobodnim jutrima. Veljko je rekao da mu je taj rad mnogo značio i da bez njega možda ne bi postao igrač kakav je danas. Veoma brzo je napredovao i stigao do prvog tima Zvezde.

1/8 Vidi galeriju Veljko Mašulović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Djordje Kostic ©/2026 Djordje Kostic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Niš, pa Subotica

A, onda se Veljko Mašulović odlučuje na potez koji bi malo ko uradio. Vratio se u rodni Niš. Tu je dobio ono što je mladom igraču često važnije od samog imena kluba — veliku minutažu i odgovornost. Igrao je kao tinejdžer i dobio ozbiljnu priliku. Niš je tada imao dobru sezonu i završio ligaški deo na trećem mestu, pre nego što je ispao u plej-ofu. Veljko je upravo taj period opisao kao svoj prvi profesionalni korak. Druga sezona bila je mnogo teža, klub je imao finansijske probleme, nije uspeo da dovede potrebna pojačanja i na kraju je ispao iz Superlige.

U leto 2022. Veljko prelazi u Spartak iz Subotice. To se pokazalo kao veoma važna etapa njegove karijere. U Spartaku je dobio prostor, minutažu i poverenje. Već tokom druge sezone postao je jedan od vodećih igrača ekipe. Sam Veljko je kasnije rekao da je dolazak u Suboticu bio pravi tajming i da su mu te dve godine bile izuzetno važne. Tu se vidi i jedna zanimljiva stvar u njegovom razvoju.

Veljko Mašulović na plaži Njuport bič u Kaliforniji Foto: Printskrin/Instagram

Ubojita levica

Veljko Mašulović je levoruk, visok preko dva metra i ima veoma snažan napad. Pravo blago u odbojci. Njegove fizičke karakteristike omogućavaju mu da bude posebno opasan u napadu. Ali prijem mu u početku nije bio jača strana. Veljko je otvoreno pričao o tome da je u prethodnim godinama mnogo radio upravo na prijemu i odbrani. Dok je napad, kako je sam rekao, "uvek imao" zahvaljujući fizičkim predispozicijama i levoj ruci, prijem je morao da gradi treningom. To je značajno jer je upravo prelazak sa klasične uloge korektora ka ulozi primača/korektora omogućio njegovu veću upotrebljivost.

Dobre igre u Spartaku dovele su ga do srpske reprezentacije. Veljko je još ranije prošao kroz mlađe selekcije Srbije, ali je prelazak u seniorski tim bio veliki korak. Kada je prvi put otišao na pripreme, nije ni očekivao da će ostati celo leto. Došao je sa stavom da će dati maksimum, makar ostao samo nekoliko dana. Međutim, stručni štab je video njegov rad i kvalitet i ostao je u reprezentativnom programu.

Veljko Mašulović u dresu Padove Foto: www.pallavolopadova.com

Ostvaren san - sa bratom u dresu Srbije

Od 2022. počeo je mlađi Mašulović da dobija pozive za seniorsku reprezentaciju, a kasnije je postao sve važniji deo ekipe. Posebno je zanimljivo da je u reprezentaciji morao da razvija i prijem, jer je počeo da pokriva poziciju primača na najvišem nivou. Eksplodirao je u dresu srpske selekcije ovog leta u Ligi nacija, kada je dobio priliku da se u potpunosti iskaže. Poverenje koje je dobio od selektora Georgea Krecua potvrdio je odličnim partijama i na Evropskom prvenstvu.

Najlepši deo priče o Veljku Mašuloviću jeste igranje za reprezentaciju Srbije sa bratom Nemanjom. Godinama su obojica pričali o tome, da bi jednog dana voleli da zajedno zaigraju za Srbiju. U junu 2025. taj san se ostvario. Braća su bila zajedno u sastavu Srbije protiv Turske. Tako su nastavili tradiciju u srpskom odbojkaškom timu posle Vladimira i Nikole Grbića, Veljka i Vlade Petkovića, te Nikole i Uroša Kovačevića.

1/11 Vidi galeriju Veljko Mašulović Nemanja Mašulović Foto: Djordje Kostic ©/2026 Djordje Kostic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Usavršavanje u Italiji

Zanimljiv je odnos dvojice braće. Veljko Nemanju opisuje kao brata, prijatelja, uzora, savetnika, praktično osobu koja ga usmerava kroz život. Još zanimljivije, Veljko priznaje da mu Nemanjine kritike ponekad teško padaju, ali ih prihvata jer zna da dolaze iz dobre namere. Nemanja je u intervjuima govori da često razgovaraju, da mu daje savete i da Veljko može još više da radi. Čak je rekao da ga Veljko sluša i kada su u pitanju neke privatne stvari. Nemanja je duhovito opisao njihov odnos: iako postoji velika razlika u godinama, Veljko je kao mali stalno išao za njim — "kao privezak". Veljko je, s druge strane, rekao nešto još snažnije: bez Nemanje, po njegovom mišljenju, ne bi postigao ono što je uradio u karijeri i životu. Nemanja je otkrio da su roditelji postali pravi odbojkaški fanatici, da gledaju utakmice sinova, ali i mečeve njihovih reprezentativnih saigrača, a prate čak prvenstva gde igraju. Po njegovim rečima, majka i otac često teže doživljavaju poraze, nego sami igrači.

Veljko Mašulović posle igranja u Srbiji, u proleće 2024. dobio je ponudu da se preseli u Italiju. Odlazak u Padovu bio je njegov prvi inostrani angažman. Za mladog srpskog igrača to je bio veliki korak, jer je italijansko odbojkaško prvenstvo jedno od najjačih na svetu. Veljko je kasnije otkrio da mu je Italija predstavljala "drugu dimenziju odbojke", jer je tamo sve ozbiljnije i želeo je da iskoristi svaki trenutak da uči. Rekao je da se iz prve sezone vratio kao bolji igrač i da je počeo drugačije da gleda na odbojku.

Veljko Mašulović na smeč servisu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Budućnost u Rusiji

Važno je istaći da odlazak Veljka Mašulovića u Italiju nije bio samo formalni transfer. U sezoni 2025/26 Srbin je imao veoma značajnu ulogu u Padovi. Dostupna statistika pokazuje da je igrao na 24 utakmice, osvojio 341 poen, imao 283 uspešna napada, 29 blokova i 29 as-servisa. U Padovi je dobio novi ugovor i odigrao proteklu sezonu.

Posle sjajne sezone u Italiji, Veljko Mašulović dobio je unosnu ponudu iz Rusije, pa je potpisao ugovor sa ekipom Nova Novokujbjuševsk. Tu ga čeka saigrač iz srpske reprezentacije i dizač Nikola Jovović.