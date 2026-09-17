SIN SVETSKOG ŠAMPIONA VESLA ZA SRBIJU: Dušan Filipović iz Sremske Mitrovice izborio polufinale Olimpijskih nada
Sedamnaestogodišnji reprezentativac Srbije zauzeo je treće mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi, sa vremenom 4:10,546, i tako obezbedio nastavak takmičenja.
Ispred Filipovića kroz cilj su prošli Poljak Szymon Witkowski, koji je pobedio rezultatom 4:07,466, i Japanac Haruki Kotera sa 4:09,346.
Filipovića već danas očekuje novi izazov. Polufinalna trka K1 za kajakaše do 17 godina na 1.000 metara zakazana je za 14.51 čas.
U njegovoj grupi nalazi se devet takmičara, među kojima je još jedan reprezentativac Srbije – Andrija Sibinkić. Prva trojica plasiraće se u A finale, takmičari od četvrtog do šestog mesta u B, a preostala trojica u C finale.
Za mladog Mitrovčanina ovaj rezultat ima dodatnu težinu jer se kajakom ozbiljnije bavi tek nešto više od godinu dana, a već je stigao do reprezentacije Srbije i jednog od najvećih međunarodnih takmičenja za mlade kajakaše.
Dušan je sin proslavljenog srpskog kajakaša Ognjena Filipovića, osvajača svetskih i evropskih medalja. Ognjen Filipović bio je svetski prvak u K2 na 200 metara 2005. godine, a godinu kasnije osvojio je svetsko zlato i u četvercu na 200 metara.
Sada nova generacija porodice Filipović nastupa u dresu Srbije, a Dušan će danas pokušati da izbori jedno od tri mesta koja vode u A finale Olimpijskih nada.
Olimpijske nade 2026. u Bratislavi okupljaju 737 mladih kajakaša iz 40 zemalja, dok Srbiju predstavlja 28 takmičara.