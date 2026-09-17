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Sedamnaestogodišnji reprezentativac Srbije zauzeo je treće mesto u svojoj kvalifikacionoj grupi, sa vremenom 4:10,546, i tako obezbedio nastavak takmičenja.

Ispred Filipovića kroz cilj su prošli Poljak Szymon Witkowski, koji je pobedio rezultatom 4:07,466, i Japanac Haruki Kotera sa 4:09,346.

Filipovića već danas očekuje novi izazov. Polufinalna trka K1 za kajakaše do 17 godina na 1.000 metara zakazana je za 14.51 čas.

U njegovoj grupi nalazi se devet takmičara, među kojima je još jedan reprezentativac Srbije – Andrija Sibinkić. Prva trojica plasiraće se u A finale, takmičari od četvrtog do šestog mesta u B, a preostala trojica u C finale.

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Za mladog Mitrovčanina ovaj rezultat ima dodatnu težinu jer se kajakom ozbiljnije bavi tek nešto više od godinu dana, a već je stigao do reprezentacije Srbije i jednog od najvećih međunarodnih takmičenja za mlade kajakaše.

Dušan je sin proslavljenog srpskog kajakaša Ognjena Filipovića, osvajača svetskih i evropskih medalja. Ognjen Filipović bio je svetski prvak u K2 na 200 metara 2005. godine, a godinu kasnije osvojio je svetsko zlato i u četvercu na 200 metara.

Sada nova generacija porodice Filipović nastupa u dresu Srbije, a Dušan će danas pokušati da izbori jedno od tri mesta koja vode u A finale Olimpijskih nada.