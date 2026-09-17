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Staza na reci Ficroj u Rokhemptonu, u Kvinslendu, uspešno je prošla nezavisnu tehničku procenu svoje pogodnosti, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).

U proceni se nije razmatralo pitanje krokodila, već se analiziralo "kako bi staza funkcionisala u različitim uslovima, uključujući vremenske prilike, vodostaj i rizikom od poplava kako tokom samih Igara, tako u periodu koji im prethodi".

Izveštaj je naručila Nezavisna uprava za infrastrukturu i koordinaciju Igara (GIICA), koja je napomenula da objekat na reci Ficroj za sportove na mirnim vodama "već služi kao mesto za treninge i takmičenja, koje podržava školska državna prvenstva, lokalne regate i trening kampove nacionalnih timova".

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Kao priznati veslački objekat, on poseduje planove za nepredviđene situacije kada se pojave krokodili, a olimpijski zvaničnici su ranije dobili uveravanja o bezbednosti veslača.

Svetska veslačka federacija i Međunarodna kajakaška federacija podržale su ovu stazu.

"Na osnovu sprovedene opsežne analize, sada znamo da reka Ficroj može da obezbedi fer uslove za takmičenje tokom Igara, u skladu sa zahtevima olimpijskog i paraolimpijskog veslanja, rekao je predsednik Svetske veslačke federacije Žan-Kristof Rolan.

Krokodili, lokalno poznati kao "Soltis" (Salties), žive i u slatkoj i u slanoj vodi i mogu da porastu više od šest metara u dužinu.

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