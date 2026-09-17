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Maks Ferštapen ne može bez adrenalina i vožnje, što je dokazao neobičnim trijumfom u konkurenciji kartinga.

Četvorostruki prvak Formule 1 Maks Ferštapen još jednom je potvrdio ono što se govori o njemu, da je rođeni šampion.

Maks Ferštapen pred početak trke u kartingu Foto: Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Maks ne miruje

Formula 1 ove nedelje je na pauzi posle VN Španije, a uoči VN Azerbajdžana. Pre nego što se F1 karavan preseli u Baku, Maks Ferštapen nije mogao da miruje.

Nakon što je ranije ove godine vozio trku "24 sata Hokenhajma", Maks Ferštapen i Red bull su organizovali posebnu egzibiciju - trku u kartingu protiv 100 drugih vozača. Radi se o amaterskim vozačima u go-kartu, ali caka je u tome da je Ferštapen startovao sa poslednjeg mesta, kao 101.

Za 35 minuta završio posao

Prema očekivanjima, Holanđanin nije imao bilo kakvih problema. Već u prvom krugu Maks je prošao njih 63, a sve je zaključio u 14. krugu od ukupno 30, kada je izbio na prvo mesto. Sveukupno mu je trebalo 35 minuta od 75 predviđenih, pa je na stazi u Silverstonu dokazao svoju vozačku nadmoć i iskustvo.

- Kada sam otišao na startni pravac i video sa kojeg mesta moram da startujem, da 100 kartinga imam ispred sebe, bio sam pomalo zabrinut. Nakon prvog kruga, uz sav onaj haos, pomislio sam: "Dobro, imam ovo pod kontrolom". Postalo je zaista zabavno, a kada sam uhvatio ritam, preticao ih jednog po jednog te video kako se razmak smanjuje, bilo je zaista uzbudljivo - rekao je Maks Ferštapen i nastavio:

- Sjajno je ponovo sesti u karting i vratiti se počecima. Podsetilo me sve ovo na trkanje iz moje prošlosti. Ovo je zaista lepa i dobro dizajnirana staza, a bilo je sjajno što smo putem radija mogli da dobijamo sve podatke. Imao sam odličan dan i bilo je sjajno završiti ga pobedom.

Pretekneš i izbaciš rivala

Prema pravilima, vozač je ispadao iz trke onog trenutka kada bi zadnji deo Maksovog kartinga došao u ravan s prednjim delom njegovog kartinga, tako da je svako preticanje značilo eliminaciju. Mikrofoni u kartinzima beležili su kako su se vozači suočavali s tom činjenicom. U sedmom krugu, jutjuber iz sveta autosporta Paki TWC, koji je bio šesti, putem radija molio je Maksa da ga ne pretekne. Međutim, Holanđanin nije imao milosti.

Tada se trka pretvorila u uzbudljivu poteru. Vozač koji je startovao sa pol pozicije Džeki Martens, jutjuber Zak Alsop i tehničar Red bula Luis Osler, izgradili su prednost od oko 12 sekundi dok se iza njih odvijao haos, a Maks je tu prednost smanjivao za tri sekunde po krugu. Kada su na satu preostale još 54 minute, direktor trke je vodećoj grupi dodelio dodatni brzi krug. Njih trojica su zajedno iskoristili prečice u 12. krugu, a zatim su prestali međusobno da se bore za vodeću poziciju i fokusirali se na defanzivnu vožnju. Time su kupili malo vremena, ali ih je Maks u narednom krugu sustigao, u jednoj krivini prošao je Alsopa i Oslera, a zatim je prestigao i Martensa te završio posao u ovoj trci kada je na satu preostalo još 35 minuta.

1/5 Vidi galeriju Maks Ferštapen karting Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Bradley Collyer, PA Images / Alamy / Profimedia

Za dve sekunde brži od svih

Ferštapenov najbrži krug trke iznosio je 2:20,673. Sledeće najbolje vreme ostvario je Martens - 2:23.327, što je bilo više od 2,6 sekundi sporije u odnosu na Maksa. Tokom svih 35 minuta Holanđanin je u proseku prestizao jednog vozača nakon svake 21 sekunde.

Valja podsetiti da je Maks Ferštapen kao dečak od četvrte do 15. godine putovao Evropom i takmičio se u karting trkama, skupljao trofeje i pobede. O svemu je brinuo njegov otac Jos Ferštapen, i sam nekada vozač u Formuli 1, koji je od malih nogu spremao Maksa na karijeru u "velikom cirkusu".