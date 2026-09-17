Slušaj vest

Hamilton je na društvenim mrežama reagovao na tekst italijanskog lista "Korijere dela Sera", koji je objavio da je britanski vozač tražio promene u osoblju koje radi na stazi i da su njegovi odnosi sa Vaserom zategnuti.

Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Video sam neke priče koje su se pojavile i želim da ih ovde razjasnim. Nikada nisam tražio da bilo ko iz mog tima bude zamenjen. Svi sa kojima radim svakog dana naporno rade i njihova posvećenost je ono što nas vodi napred", napisao je Hamilton uz fotografiju sa članovima Ferarija.

Britanac je tokom sezone u nekoliko navrata preko radio-veze kritikovao odluke ekipe, uključujući i Veliku nagradu Holandije, kada je pitao da li je korišćen kao "zamorče" prilikom donošenja strateških odluka.

Hamilton je u junu ostvario prvu pobedu kao vozač Ferarija na Velikoj nagradi Španije. Trenutno je treći u generalnom plasmanu, ali je posle odustajanja na prošlonedeljnoj trci u Španiji za liderom Kimijem Antonelijem u zaostatku 101 bod.

Britanac je bez plasmana na podijum u poslednjih pet trka.

Ne propustiteOstali sportoviLEKLER PRIZNAO KRIVICU: Prešao sam granicu, nisam smeo tako prema Hamiltonu
Šarl Lekler
Ostali sportoviFERARI U PROBLEMU, HAMILTON PRIZNAO! Nije lako voziti bolid
Luis Hamilton, Formula 1
Ostali sportoviHAMILTON NAJAVIO HAOS U MONCI: Imamo bolid za pobedu!
Luis Hamilton
Ostali sportoviLEGENDARNI BRITANAC OTKRIO TAJNU USPEHA: Više treninga i manje provoda doneli najbolju formu
Luis Hamilton, Formula 1

01:00
Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir