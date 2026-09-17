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Hamilton je na društvenim mrežama reagovao na tekst italijanskog lista "Korijere dela Sera", koji je objavio da je britanski vozač tražio promene u osoblju koje radi na stazi i da su njegovi odnosi sa Vaserom zategnuti.

1/4 Vidi galeriju Luis Hamilton Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, SportPix / Sipa USA / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

"Video sam neke priče koje su se pojavile i želim da ih ovde razjasnim. Nikada nisam tražio da bilo ko iz mog tima bude zamenjen. Svi sa kojima radim svakog dana naporno rade i njihova posvećenost je ono što nas vodi napred", napisao je Hamilton uz fotografiju sa članovima Ferarija.

Britanac je tokom sezone u nekoliko navrata preko radio-veze kritikovao odluke ekipe, uključujući i Veliku nagradu Holandije, kada je pitao da li je korišćen kao "zamorče" prilikom donošenja strateških odluka.

Hamilton je u junu ostvario prvu pobedu kao vozač Ferarija na Velikoj nagradi Španije. Trenutno je treći u generalnom plasmanu, ali je posle odustajanja na prošlonedeljnoj trci u Španiji za liderom Kimijem Antonelijem u zaostatku 101 bod.

Britanac je bez plasmana na podijum u poslednjih pet trka.