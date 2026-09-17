Odbojkaši Srbije poraženi su od Belgije rezultatom 3:0 (25:19, 25:21, 25:16) u poslednjem kolu grupe C na Evropskom prvenstvu.
EVROPSKO PRVENSTVO
SRBIJU ČEKA PAKAO U OSMINI FINALA: Odbojkaši saznali potencijalne rivale na Evropskom prvenstvu...
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Odbojkaši će se u osmini finala sastati sa drugoplasiranim iz grupe A, a to će biti ili Italija ili Slovenija.
Italija je trenutno prva sa maksimalnih 12 bodova, dok Slovenija ima 9,
Njihov međusobni duel na programu je večeras od 21.05 časova
Italija je favorit i Azurima će za prvo mesto biti dovoljna i dva osvojena seta.
U svakom slučaju pred odbojkašima Srbije je jako težak zadatak.
Italija je aktuelni prvak sveta, a Slovenija osvajač bronzane medalje sa prethodnog Evropskog prvenstva.
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