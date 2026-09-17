Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest





Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Odbojkaši će se u osmini finala sastati sa drugoplasiranim iz grupe A, a to će biti ili Italija ili Slovenija.

Italija je trenutno prva sa maksimalnih 12 bodova, dok Slovenija ima 9,

Njihov međusobni duel na programu je večeras od 21.05 časova

Italija je favorit i Azurima će za prvo mesto biti dovoljna i dva osvojena seta.

U svakom slučaju pred odbojkašima Srbije je jako težak zadatak.

Italija je aktuelni prvak sveta, a Slovenija osvajač bronzane medalje sa prethodnog Evropskog prvenstva.





Standings provided by

Standings provided by Sofascore