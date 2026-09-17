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Takmičar kragujevačkog "Čika Mate" plasirao se u finale kao trećeplasirani u kvalifikacijama, dok je Lazar Kovačević izborio završnicu sa osmog mesta. Kovačević je finale završio kao sedmi.

Ivanović je četiri metka pre kraja delio prvo mesto sa Mađarem Ištvanom Penijem. Domaći takmičar bio je sigurniji u završnici i osvojio zlato sa 357,4 kruga, dok je Ivanović imao 0,9 krugova manje. Bronza je pripala Slovaku Patriku Janiju.

Aleksandra Stojadinović, koja je dan ranije osvojila srebro vazdušnom puškom, zauzela je 12. mesto u trostavu sa 582 kruga, samo jednim manje od rezultata potrebnog za plasman u finale.

Srpski strelci su na ovogodišnjem MASPED kupu osvojili tri medalje. Pored Ivanovićevog srebra i Stojadinovićkinog odličja, Kovačević je prvog dana osvojio bronzu vazdušnom puškom.

(Beta)

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