PARTIZAN PRUŽIO ŽESTOK OTPOR, ALI NIJE MOGAO DO SENZACIJE: Crno-beli poraženi od Porta u Ligi šampiona!
Crno-beli su tako pretrpeli i drugi poraz po povratku u elitno takmičenje nakon 13 godina.
Partizan nije dobro ušao u meč i Porto je već na startu stekao tri gola prednosti. Potom se igralo gol za gol, da bi Porto novom serijom došao do čak šest golova prednosti 16:10.
Ipak crno-beli su tada zagrali bolje i do kraja poluvremena prepolovili prednost domaćina 17:14.
Sredinom drugog poluvremena Porto ponoo dolazi do osetnije prednosti 27:22, ali crno-beli momentalno odgovaraju sa tri vezana gola i meč je ušao u neizvesnu završnicu.
Porto je ipak uspeo da sačuva prednost, i zabeleži očekivanu pobedu.
U narednom kolu crno-beli dočekuju mađarski Vesprem .
Podsetimo Partizan je u prvom kolu na svom terenu ubedljivo poražen od Fukse Berlina rezultatom 33:44.
U drugom meču ove grupe Vesprem je na gostovanju savladao Berlin Fukse rezultatom 35:29.
Na tabeli vodi Vesprem sa četiri boda, Berlin Fukse i Porto imaju po dva, a Partizan je bez bodova.
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