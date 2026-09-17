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Crno-beli su tako pretrpeli i drugi poraz po povratku u elitno takmičenje nakon 13 godina.

Partizan nije dobro ušao u meč i Porto je već na startu stekao tri gola prednosti. Potom se igralo gol za gol, da bi Porto novom serijom došao do čak šest golova prednosti 16:10.

Ipak crno-beli su tada zagrali bolje i do kraja poluvremena prepolovili prednost domaćina 17:14.

Sredinom drugog poluvremena Porto ponoo dolazi do osetnije prednosti 27:22, ali crno-beli momentalno odgovaraju sa tri vezana gola i meč je ušao u neizvesnu završnicu.

Porto je ipak uspeo da sačuva prednost, i zabeleži očekivanu pobedu.

U narednom kolu crno-beli dočekuju mađarski Vesprem .

U drugom meču ove grupe Vesprem je na gostovanju savladao Berlin Fukse rezultatom 35:29.

Na tabeli vodi Vesprem sa četiri boda, Berlin Fukse i Porto imaju po dva, a Partizan je bez bodova.





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