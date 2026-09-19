HRVATICA ZALUDELA MUŠKARCE! Vrele fotke bujnog poprsja zapalile mreže: "Nemoguće je gledati je u oči" (FOTO)
Popularna golf influenserka podelila je sa svojim pratiocima pravi mali letnji album, a iako se na fotografijama mogu videti golf, odmor i trenuci sa putovanja, jednu stvar bilo je gotovo nemoguće ne primetiti.
U prvom planu bio je njen izazovni dekolte, posebno na fotografiji na kojoj je pozirala u veoma oskudnom bikiniju. Upravo taj prizor izazvao je lavinu reakcija njenih više od četiri miliona pratilaca na Instagramu.
„Letnja zabava“, kratko je napisala Pejdž uz objavu, ali njeni pratioci imali su mnogo toga da dodaju.
„Definitivno se mučim da gledam u tvoje oči“, napisao je jedan fan, dok su drugi poručivali da je „prelepa“, da ih je fotografija „hipnotisala“, pa čak i da je „žena za ženidbu“.
Ovo nije prvi put da Spiranac svojim fotografijama izaziva veliku pažnju. Ona je godinama jedna od najpopularnijih golf influenserki na svetu, a svoju karijeru gradila je najpre kroz golf. Igrala je koledž golf na Univerzitetu Arizona i San Dijego Stejtu, potom nastupala profesionalno na Cactus Touru, gde je uspela i da osvoji jedan turnir, ali nije izborila kartu za LPGA tur.
Kasnije je napravila veliki zaokret i postala jedna od najpoznatijih ličnosti na društvenim mrežama, kombinujući golf sadržaj sa atraktivnim fotografijama i lifestyle objavama.