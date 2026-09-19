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Popularna golf influenserka podelila je sa svojim pratiocima pravi mali letnji album, a iako se na fotografijama mogu videti golf, odmor i trenuci sa putovanja, jednu stvar bilo je gotovo nemoguće ne primetiti.

U prvom planu bio je njen izazovni dekolte, posebno na fotografiji na kojoj je pozirala u veoma oskudnom bikiniju. Upravo taj prizor izazvao je lavinu reakcija njenih više od četiri miliona pratilaca na Instagramu.

1/5 Vidi galeriju Pejdž Spiranac Foto: PrintscreenInstagram

„Letnja zabava“, kratko je napisala Pejdž uz objavu, ali njeni pratioci imali su mnogo toga da dodaju.

„Definitivno se mučim da gledam u tvoje oči“, napisao je jedan fan, dok su drugi poručivali da je „prelepa“, da ih je fotografija „hipnotisala“, pa čak i da je „žena za ženidbu“.

1/6 Vidi galeriju Pejdž Spiranac Foto: Instagram paige.renee

Ovo nije prvi put da Spiranac svojim fotografijama izaziva veliku pažnju. Ona je godinama jedna od najpopularnijih golf influenserki na svetu, a svoju karijeru gradila je najpre kroz golf. Igrala je koledž golf na Univerzitetu Arizona i San Dijego Stejtu, potom nastupala profesionalno na Cactus Touru, gde je uspela i da osvoji jedan turnir, ali nije izborila kartu za LPGA tur.

Kasnije je napravila veliki zaokret i postala jedna od najpoznatijih ličnosti na društvenim mrežama, kombinujući golf sadržaj sa atraktivnim fotografijama i lifestyle objavama.