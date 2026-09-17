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sve je jasno

sve je jasno

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Odbojkaši Srbije saznali su rivala u osmini finala Evropskog prvenstva, nakon što su grupnu fazu završili na trećem mestu C grupe.

Iako je poraz od Belgije u poslednjem kolu bio neprijatan, rasplet ostalih rezultata doneo je Srbiji potencijalno povoljniji put kroz nokaut fazu. Italija je osvojila prva dva seta protiv Slovenije (25:19, 25:22) i tako obezbedila prvo mesto, dok su Slovenci poslati na Srbiju.

1/6 Vidi galeriju Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

„Orlovi“ će tako u osmini finala igrati protiv Slovenije, dok bi ih u eventualnom četvrtfinalu čekao pobednik duela Belgija - Češka. Sa Italijom bi Srbija mogla da se sastane tek u potencijalnom polufinalu.

Parovi osmine finala:

Italija - Danska

Finska - Grčka

Belgija - Češka

Slovenija - Srbija

Poljska - Letonija

Nemačka - Bugarska

Francuska - Portugal

Ukrajina - Rumunija

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