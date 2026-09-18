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Muška odbojkaška reprezentacija Srbije saznala je ime rivala u osmini finala Evropskog prvenstva – Orlovi će odmeriti snage sa Slovenijom!

Meč je na programu u ponedeljak, 21. septembra od 21 čas, a duel će biti odigran u čuvenoj dvorani Palavela u Torinu, potvrdio je Odbojkaški savez Srbije.

Do ovog ukrštanja došlo je nakon dramatične završnice grupne faze. Italija je u poslednjem meču grupe A savladala Sloveniju rezultatom 3:2, čime je obezbedila prvo mesto i duel sa Danskom, dok je Slovenija završila kao druga i otišla na Srbiju.

1/8 Vidi galeriju Srbija - Danska Foto: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Srbija je, sa druge strane, završila grupnu fazu na trećem mestu grupe C, pa je tako dobila izuzetno ozbiljan zadatak već u prvoj rundi nokaut faze. Slovenija je grupu A okončala sa učinkom 3-2, dok Srbija u nokaut fazu takođe ulazi sa tri pobede i dva poraza.

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Ako Srbija prođe dalje, četvrtfinalni meč igraće se u sredu, 23. septembra, takođe u Palaveli. CEV još nije odredio konkretan termin tog četvrtfinala jer zavisi od ishoda osmine finala.

Kompletna završnica Evropskog prvenstva biće odigrana u Italiji i Bugarskoj, a polufinala i mečevi za medalje zakazani su za 25. i 26. septembar u Milanu.