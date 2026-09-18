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Novi Pazar će za samo devet dana gledati ono najbolje što regionalni boks može da pruži! Balkan Boxing 12 stiže na Gradski trg, a očekuju nas spektakularne borbe 26. septembra, koje će doneti uživanje sve do kasno u noć.

Glavna borba večeri u borbi za IBC International Silver pojas u teškoj kategoriji donosi nam okršaj između Ahmeda Krnjića i Alija Kijdina iz Nemačke, ali će publika sa posebnom pažnjom pratiti i Benjamina Poturka, sina legendarne “BH Mašine” i kikboksera, Dževada Poturka.

Njega je publika već mogla da upozna na prethodnim Balkan Boxing događajima, a posebno se istakao na onom poslednjem na kojem je učestvovao u Sarajevu. Tamo je slavio protiv Stefana Mihailova jednoglasnom odlukom sudija.

Međutim, sada je pred njim možda i najveći izazov do sada kada je profesionalni boks u pitanju, pošto će se u drugom ćošku ringa naći do sada neporaženi slovački bokser, Jozef Kostur.

I sam Benjamin Poturak može da se pohvali da ima skor od četiri pobede iz isto toliko borbi, dok sa druge strane njegov rival, koji je inače izjavio da je “šteta što će morati da ga pretuče u Novom Pazaru” ima tri trijumfa iz isto toliko borbi uz tri nokauta.

Međutim, to nikako nije uplašilo mladog Benjamina Poturka, koji je napunio tek 20 godina i koji predstavlja pravu budućnost regionalnog boksa. I on je imao posebnu poruku za sve navijače koji planiraju da 26. septembra dođu na Gradski trg u Novom Pazaru.

“Raja, vidimo se u Novom Pazaru 26. septembra. Dođite i podržite najbolju boksersku organizaciju u regionu. A jedina poruka za mog protivnika - Jozefe, tvoj jedini posao je da se pojaviš, a ja ću da odradim sve ostalo”, izjavio je Benjamin Poturak pred borbu sa Slovakom na Balkan Boxingu 12.

Nema sumnje da motivacije neće manjkati na obe strane, a ukoliko niste u mogućnosti da budete u Novom Pazaru te večeri, imamo odlične vesti za vas. Obezbeđen je i direktan televizijski prenos u saradnji sa TV Arena Sport.

Sve borbe moći ćete da pratite putem kanala TV Arena Fight i TV Arena Sport Premium u celom regionu, dok je obezbeđen i prenos za sve ljubitelje boksa u Ruskoj Federaciji putem platforme RuTube.