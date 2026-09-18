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Pred nama su utakmice drugog kola elitnog ranga srpskog rukometa, a jedan od najzanimljivijih mečeva biće odigran u Novom Sadu.

Rukometaši Vojvodine, u subotu 19. septembra dočekuju novog superligaša, MRK Loznica.

Trener Vojvodine, Milutin Lučić, u izjavi za medije rekao je:

Foto: Dimitrije Nikolić

„Pobedili smo prvo kolo Dinamo u Pančevu. Izuzetno teška utakmica. Vodili smo tokom cele utakmice, na kraju i slavili. Ne bih izdvojio nijednog igrača, prava timska igra i svi su dali veliki doprinos. Sada nas očekuje nova utakmica, prva kod kuće ove sezone. Ekipa Loznice jeste jedna iskusna ekipa. Sigurno neće biti lagan meč. Nama je pobeda u Pančevu dala podstrek da radimo kvalitetno ove nedelje i da se što bolje spremimo kako bismo upisali nova dva boda“.

Nekadašnji igrač Vojvodine, vrhunski srednji bek Mladen Krsmančić koji u ovoj sezoni brani zeleno-bele boje, izneo je svoja očekivanja:

Foto: Damnjan Dobrilović

„Što se Vojvodine tiče, jako je teško igrati na njihovom terenu. Oni su dobra ekipa koja se u ovoj sezoni dosta podmladila i fizički su spremni i poletni. Definitivno, treba obratiti posebnu pažnju na njihovu tranziciju iz odbrane u napad. Nikako ne bi valjalo da razbranimo njihove golmane. Naravno, mi ćemo tražiti našu šansu i ukoliko nam se ukaže, daćemo sve od sebe da je i iskoristimo. Imamo iskusne igrače koji znaju kako se igraju ovakve utakmice. Ipak, uloga favorita pripada ekipi Vojvodine“.

Utakmica u SC „Slana bara“, na programu je od 18h.

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