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Kako se navodi, kandidaturu za domaćinstvo podneli su još Austrija, Hrvatska, Danska, Luksemburg, Holandija, Švedska i Turska, a Evropska rukometna federacija (EHF) će odluku doneti naredne godine na redovom Kongresu.

1/11 Vidi galeriju Rukometaši Srbije Foto: Latvian Handball Federation

"Zajednička kandidatura predstavljaće projekat koji će, pored sportskog segmenta, obuhvatiti i institucionalnu podršku Vlada Srbije, Slovenije i Severne Makedonije, a tokom narednog perioda tri saveza i nadležne institucije radiće na pripremi kompletne kandidature, koja će obuhvatiti sve neophodne organizacione, infrastrukturne, logističke i druge aspekte značajne za organizaciju jednog od najvećih evropskih sportskih događaja", saopštio je Srpski rukometni savez.

Dodaje se da za Srbiju, Sloveniju i Severnu Makedoniju zajednička kandidatura predstavlja i potvrdu namere da tri zemlje dodatno povežu svoje sportske potencijale i zajednički nastupe na evropskoj sportskoj sceni.

"Srpski rukometni savez, kao i federacije Slovenije i Makedonije nastaviće u narednom periodu intenzivnu saradnju na pripremi kandidature, sa ciljem da zajednički projekat bude predstavljen EHF-u kao ozbiljna i sveobuhvatna ponuda za domaćinstvo Evropskog prvenstva 2034", poručio je Srpski rukometni savez.

Tanjug