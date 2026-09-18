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Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su startovali u kvalifikacijama za Ligu šampiona pošto su u prvom kolu turnira koji se igra u Oradei savladali francuski Strazbur sa 15:12 (2:1, 5:4, 5:4, 3:3).

1/5 Vidi galeriju VK Novi Beograd Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Novobeograđani su od početka meča nametnuli svoj ritam. Sa dva uazstopna gola Vasilija Martinovića Novi Beograd je stekao početnu sigurnost, a francuski predstavnik je samo u dva navrata tokom druge četvrtine uspeo da dođe do egala.

Ključno vođstvo izabranici trenera Zorana Bajića stekli su krajem treće i početkom poslednje četvrtine kada su sa četiri uzastopna pogotka stekli pet golova prednosti (14:9).

Maestralnu partiju u redovima Novog Beograda pružio je Vasilije Martinović koji se čak šest puta upisao u strelce, dok su Nika Šušiašvili, Viktor Urošević i Nikola Kojić postigli po dva gola.

U drugom meču prvog kola turnira u Rumuniji igraju domaćin Oradea i nemački Špandau. Drugo kolo na programu je u subotu a sastaju se: Novi Beograd – Špandau 04 i Oradea – Strazbur.

Prema sistemu takmičenja, dve prvoplasirane ekipe izboriće plasman u Ligu šampiona.