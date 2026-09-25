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Zbog ekstremnog rasta i nemaštine, morao je rano da napusti dom i ode u svet trbuhom za kruhom. Radio je najteže fizičke poslove po Evropi, sve dok njegov gigantski potencijal nisu primetili sumnjivi menadžeri. Tako je ušao u svet boksa, gde je sa svojih preko dva metra visine i ogromnom težinom delovao zastrašujuće.

1/4 Vidi galeriju Primo Karnera Foto: Austrian Archives (S) / AFP / Profimedia

Njegova karijera munjevitom brzinom dobija globalne razmere, a publika je hrlila da vidi čoveka planinu. Međutim, iza njegovih spektakularnih pobeda krile su se mračne i prljave tajne. Uticajna italijanska fašistička elita na čelu sa Musolinijem videla je u njemu savršeno nacionalno propagandno oruđe. Mnogi njegovi mečevi u Evropi i Americi bili su unapred namešteni od strane mafije i političkih struktura.

Svi su ćutali dok je gigant rušio protivnike i punio džepove svojih moćnih sponzora. Vrhunac je dostigao kada je osvojio titulu svetskog šampiona u teškoj kategoriji pred očima milionske javnosti.

Ipak, kula od karata ubrzo je počela opasno da se ruši. Kada je izašao u ring sa zaista vrhunskim i opasnim borcima, maska je konačno pala. Brutalno je pretučen i deklasiran, čime je izgubio šampionski pojas i svoju lažnu nepobedivost.

Tada su ga svi njegovi moćni prijatelji, političari i mafijaši preko noći odbacili i zaboravili. Milioni dolara koje je zaradio nestali su u lošim investicijama, proneverama i proždrljivom okruženju. Da bi prehranio porodicu i platio gomilu dugova, nekadašnji ponos Italije spao je na najniske grane.

Počeo je da nastupa u cirkusima i bizarnim kečerskim predstavama, glumeći klovna za sitan novac. Fizički uništen od silnih udaraca, sa telom koje mu je otkazivalo, vratio se u rodnu Italiju.

Poslednje godine života proveo je skromno i potpuno zaboravljen od sveta koji mu se nekada divio.

Umro je u tišini 1967. godine, ostavivši iza sebe jednu od najtužnijih i najbizarnijih priča u istoriji sporta.