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Kao mladić okrenuo se boksu, a njegov sirovi, eksplozivni talenat ubrzo ga je katapultirao na profesionalnu scenu. U ring je ulazio sa neverovatnom energijom i ubilačkim instinktom koji protivnici nisu mogli da zaustave.

Postao je svetski šampion u dve različite težinske kategorije i ušao u istoriju sporta sa impresivnim i nestvarnim rekordom. Njegov čuveni zaštitni znak postalo je to što je svaku borbu u karijeri završio nokautom u prvoj rundi.

1/5 Vidi galeriju Edvin Valero Foto: TORU YAMANAKA / AFP / Profimedia

Međutim, iza blistavih rezultata i milionskih zarada krio se ozbiljan psihički pakao razoren porocima. Edvin je bio duboko navučen na teške narkotike i alkohol, što je potpuno uništavalo njegovu psihu iz dana u dan.

Njegovo ponašanje postajalo je sve bolesnije, paranoičnije i izuzetno opasno po okolinu. Supruga Dženi bila je glavna meta njegovog svakodnevnog psihičkog i fizičkog maltretiranja. Prijatelji i porodica pokušavali su da ga pošalju na rehabilitaciju, ali on je odbijao svaku vrstu institucionalne pomoći.

Situacija je dramatično eskalirala krajem aprila 2010. godine kada su otputovali u grad Valensiju. Odseli su u jednoj hotelskoj sobi, gde je usledila strašna svađa pod dejstvom kokaina i alkohola. U pomračenju uma, Edvin je nasrnuo na svoju suprugu i mučki je izbo nožem.

Krvavi pir je okončan njenom smrću na licu mesta, dok je on zbunjeno sišao na recepciju i priznao zločin osoblju. Policija je odmah stigla i vezala šampiona, sprovodeći ga u strogo čuvanu zatvorsku ćeliju. Dok je cela planeta još uvek bila u stanju šoka zbog monstruoznog ubistva, usledio je novi udarac.

Samo nekoliko sati nakon hapšenja, Edvin je pronađen obešen sopstvenom odećom o rešetke. Tako se na najbizarniji i najcrnji mogući način završila karijera jednog od najubojitijih boksera modernog doba.