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Njegovo tačno vreme rođenja nikada nije utvrđeno, pa je na umrlici ostao datum koji je sam izmislio. Još kao dečak preselio se u Sent Luis, gde je zbog svoje sirove snage i zastrašujućeg izgleda brzo skliznuo u kriminal.

1/4 Vidi galeriju Soni Liston Foto: mediadrumimages/TopFoto / Media Drum World / Profimedia

Zbog oružanih pljački i napada završio je u zatvoru, gde ga je zatvorski kapelan naučio da boksuje i otkrio njegov nestvaran talenat. Kada je izašao na slobodu, munjevitom brzinom se probio do vrha, ali su njegovu karijeru od starta u potpunosti kontrolisali zloglasni članovi mafije i podzemlja.

Sa rukama veličine bundeve i razornim udarcem, Soni je uterivao strah u kosti čitavoj planeti, a njegove protivnike obuzimala je panika i pre nego što bi ušli u ring. Vrhunac je dostigao 1962. godine kada je brutalnim nokautom deklasirao Flojda Patersona i postao apsolutni šampion sveta u teškoj kategoriji.

Međutim, njegov uspon pratila je mračna senka kriminala, a javnost i mediji su ga doživljavali kao opasnog siledžiju i negativca. Tada se na sceni pojavio mladi, drski i brzi Kasius Klej, kasnije poznat kao Muhamed Ali. U njihovom prvom meču 1964. godine, Liston je šokantno predao borbu u uglu, žaleći se na povredu ramena, što je pokrenulo lavinu sumnji o nameštaljci.

U revanšu sledeće godine usledio je još veći šok i legendarni "fantomski udarac" u prvoj rundi kojim ga je Ali oborio.

Nakon tih poraza, njegova karijera je strmoglavo krenula nizbrdo, a sumnje u povezanost sa mafijom sve su više izlazile na videlo. Soni se povukao iz sporta, ali su mu nevolje sa drogom, alkoholom i podzemljem nastavile da prate svaki korak.

Njegov život okončao se u potpunoj misteriji i bizarli 1970. godine kada je pronađen mrtav u svom stanu u Las Vegasu. Zvanični uzrok smrti bio je predoziranje heroinom, ali njegovo telo nikada nije imalo tragove igle na uobičajenim mestima, niti su pronađeni špricevi.

Mnogi prijatelji i stručnjaci tvrdili su da je zapravo ubijen od strane mafije zbog neplaćenih dugova ili odbijanja saradnje.

Sahranjen je uz skromnu ceremoniju, a na njegovom nadgrobnom spomeniku ispisane su samo reči: „Čovek“. Tragična sudbina Soni Listona ostala je jedna od najvećih i najmračnijih nerazjašnjenih misterija u istoriji celokupnog svetskog sporta.