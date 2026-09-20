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Kroz težak rad i urođeni instinkt za borbu, uspeo je da se probije do samog vrha i postane jedan od najvećih srednjateškaša u istoriji boksa. Tokom svoje vladavine osvojio je svetsku titulu u srednjoj kategoriji i uspešno je odbranio neverovatnih 14 puta, završivši karijeru sa impresivnim skorom i bez ijednog poraza.

1/5 Vidi galeriju Karlos Monson Foto: Historic Images / Alamy / Profimedia

Kada je skinuo rukavice 1977. godine, njegov život se pretvorio u pravu filmsku dramu ispunjenu glamurom, ali i tamnim senkama. Postao je globalna zvezda, blizak prijatelj francuskog glumca Alena Delona, redovan gost džet-set zabava i idol argentinske nacije koji je voleo brze automobile i lepe žene.

Međutim, njegov preke naravi, sklonost ka alkoholu i posesivnost počeli su da pokazuju mračnu stranu daleko od bliceva kamera. Tokom braka i veza sa poznatim manekenkama i glumicama, često je pribegavao nasilju, a situacija je eskalirala do neviđenog horora 1988. godine.

Dok je boravio u letovalištu Mar del Plata sa svojom tadašnjom partnerkom Ališom Muniz, došlo je do žestoke svađe i fizičkog obračuna. U naletu nekontrolisanog besa, Monson ju je zadavio, a potom njeno telo bacio sa drugog sprata balkona u pokušaju da prikrije zločin.

Taj monstruozni čin šokirao je planetu i preko noći ga sa trona bacio na stub srama, pretvorivši nacionalnog heroja u ozloglašenog ubicu. Usledilo je suđenje pred očima milionske javnosti, nakon čega je osuđen na 11 godina zatvora.

Čak ni iza rešetaka njegov život nije izgubio bizarnu notu; zatvorske vlasti su mu zbog dobrog vladanja dozvoljavale vikend-odsustva radi posete porodici i rekreacije.

Tragičan i bizaran kraj stigao je 24. januara 1995. godine, kada je tokom povratka u zatvor sa jednog takvog vikenda izgubio kontrolu nad automobilom i prevrnuo se na putu.

Život čoveka koji je dominirao svetskim ringom ugasio se u metalnom kršu, čime je stavljena tačka na jednu od najkontroverznijih sportskih priča ikada ispisanih.