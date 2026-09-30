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Njegov beskompromisan borbeni duh odveo ga je do amaterskog vrha i bronzane olimpijske medalje, ali ono što je usledilo 15. februara 1978. godine u Las Vegasu šokiralo je kompletnu planetu.

Sa tek osam profesionalnih mečeva iza sebe, mladi i autsajderom prozvani Spinks šokantno je savladao slavnog Muhameda Alija i preko noći postao apsolutni vladar teške kategorije.

Taj istorijski trijumf doneo mu je basnoslovne ugovore, milione dolara, bliceve kamera, skupocene automobile i društvo svetske elite. Međutim, čovek koji je gospodario ringom bio je potpuno nespreman za nemilosrdnu surovost van njega. Okružen lažnim prijateljima, parazitima i sumnjivim menadžerima, Leon je počeo nemilosrdno da troši novac na brzi život, alkohol, luksuzne vile i raskalašne žurke bez ikakve kočnice.

1/5 Vidi galeriju Leon Spinks Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Finansijska lavina ubrzo ga je poklopila, a milionske zarade topile su se brže nego što su stizale na njegov bankovni račun. Poreske službe su mu pokucale na vrata, dugovi su se gomilali, a njegovo zdravlje i čuveni bokserov osmeh počeli su ozbiljno da se ruše pod teretom godina i poroka.

Kada su svetla reflektora konačno ugašena, a ring postao samo daleka uspešna uspomena, slavni šampion se suočio sa surovoj realnošću i potpunim mrakom. Nemaština je pokucala na vrata, a nekadašnji kralj teške kategorije morao je da prihvati ponižavajuće poslove kako bi preživeo i platio osnovne račune.

Svet je zanemeo kada je otkriveno da čovek koji je pobedio najvećeg svih vremena sada čisti podove i riba toalete u lokalnim centrima. Njegovo telo, nekada mašina za udarce, počelo je da otkazuje usled demencije i teških posledica primljenih udaraca u glavu tokom karijere.

Poslednje godine života proveo je u teškoj borbi sa bolešću, često zaboravljen od onih koji su mu tapšali dok je bio na vrhu slave. Ipak, uz veliku požrtvovanost svoje supruge, dočekao je mirnije dane u staračkom domu, boreći se sa dostoanstvom do samog kraja.

Tragična sudbina Leona Spinksa ostala je upisana u istoriji sporta kao najsuroviji primer kako lavina slave i loših odluka može da uništi i najvećeg šampiona.