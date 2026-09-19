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Odbojkaška reprezentacija Srbije nokaut fazu na Evropskom prvenstvu počinje utakmicom protiv Slovenije u osmini finala.

Srpski odbojkaši igraće protiv Slovenaca u Torinu, u nedelju od 21 čas. Ukoliko pobede u tom meču, Srbi će se u četvrtfinalu sastati protiv boljeg iz susreta između Belgije i Češke.

Srbija u borbu za medalju ulazi s mnogo oscilacija i s tri pobede i dva poraza u grupnoj fazi.

Naši momci su na momente pokazivali sjajnu igru, kad su posle gubitka 2:0 u setovima uspeli da preokrenu mečeve s Holandijom i Danskom, ali su bili bez ritma i rešenja protiv Finske i Belgije, te su u oba susreta izgubili. Promenljivi su bili i u okršaju sa Estonijom, koju su dobili na startu turnira.

1/6 Vidi galeriju Odbojkaši Srbije Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia

Pred duel sa Slovenijom jasno je da Srbija više nema pravo na popravni. Rival poslednjih godina ima bolje rezultate, uz sjajne pojedince poput Roka Možiča, Alena Pajenka, Nika Mujanovića, Jana Kozamernika... Ali, kao i Srbija, ni Slovenija nije briljirala u grupnoj fazi, jer je iznenađujuće poražena od Grčke, a onda i od Italije.

Jasno je da izabranici selektora Georgea Krecua nisu bez šansi, samo ne treba preceniti Slovence, već u utakmicu ući hladne glave i vrućeg srca. Jasno je da će Srbija morati da smanji prazan hod, bude stabilnija na prijemu i servisu, i pre svega, da izbegne duge periode u kojima protivniku prepušta kontrolu nad utakmicom.

- Da smo očekivali bolji plasman u grupi, verovatno jesmo... Ali nema mnogo vremena za osvrtanje. Mislim da smo pokazali neke dobre stvari, kao što je povratak u one dve neverovatne utakmice - rekao je tehničar Aleksa Batak, a za meč protiv Slovenije dodao je:

- Naše je da damo sve od sebe. Prvo, osnovno i najbitnije jeste da gledamo sebe, da svako odradi svoj posao najbolje što može. Siguran sam da će onda doći i rezultat. Možemo da obećamo da ćemo ostaviti srce na terenu, a videćemo kakav će ishod biti.

Prvak Evrope 2026. izboriće učešće na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

Evropsko prvenstvo 1/8 finala

Torino

20. septembar

Finska - Grčka 16.00

Italija - Danska 21.00

21. septembar

Belgija - Češka 16.00

Srbija - Slovenija 21.00

Sofija

19. septembar

Poljska - Letonija 15.00

Nemačka - Bugarska 18.00

20. septembar

Ukrajina - Rumunija 15.00

Francuska - Portugal 18.00