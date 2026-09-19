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Ljubitelji boksa sa velikim nestrpljenjem odbrojavaju dane do održavanja spektakularnog Balkan Boxinga 12 u Novom Pazaru, koji će se održati na Gradskom trgu ovog 26. septembra!

Biće to prvi put da Novi Pazar gleda najbolje boksere Balkana, ali i Evrope i sveta uživo, a “fight card” je spreman i očekuju nas neke zaista izuzetno kvalitetne i sjajne borbe, gde se očekuje žestok “rat” u ringu.

Glavna borba večeri biće između Ahmeda Krnjića, čuvenog “Bosanskog čelika” i nemačkog boksera Alija Kijdina za WBC International Silver pojas u teškoj kategoriji, a publika u Novom Pazaru imaće i svog miljenika u “fight cardu”.

U pitanju je rođeni Novopazarac i bronzani sa nedavno održanog Evropskog prvenstva u Poreču, Hamza Rašljanin, kojem će ovo biti debi u profesionalnom boksu.

Bez obzira na sve to, Hamza Rašljanin spreman je da da sve od sebe i da usreći novopazarsku publiku, a njegov protivnik biće Danilo Jović, koji je takođe tek nedavno uplivao u vode profesionalnog boksa.

Baš pred sam događaj, Hamza Rašljanin obratio se Novopazarcima sa željom da ih pozove da dođu u što većem broju na Gradski trg 26. septembra i pruže podršku, ne samo njemu, već i svim ostalim bokserima koji će te večeri izaći u ring.

Foto: Balkan Boxing

“Ja sam Hamza Rašljanin, bronzani sa Evropskog prvenstva koje se održalo u Poreču. Boksovaću u okviru najveće organizacije na Balkanu, Balkan Boxing 12, koji će se održati u našem gradu, Novom Pazaru na Gradskom trgu. Drago mi je da mogu da pozovem sve moje Novopazarce i ljubitelje boksa da dođu i da nas podrže, da vide šta je pravi rat u ringu. Jedan će izaći kao pobednik iz njega”, rekao je Hamza Rašljanin.

Sjajna vest je da će publika širom Srbije i regiona moći da prati i Hamzu Rašljanina, ali i sve ostale borbe putem direktnom TV prenosa u saradnji sa TV Arena Sport.

Prenos će biti obezbeđen putem kanala TV Arena Fight i TV Arena Sport Premium, ali i u Ruskoj Federaciji, gde će ljubitelji boksa moći da gledaju Balkan Boxing 12 na platformi RuTube.

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