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Zbog zgusnutog rasporeda košarkaški turnir počeo je 10. septembra, pre više od nedelju dana.

Polufinala muškog turnira odigrana su u petak, dan uoči zvaničnog otvaranja.

Fudbalski turnir traje gotovo jednako dugo. Letnje olimpijske igre obično počinju nekoliko dana ranije, ali organizatori šesnaestodnevnog takmičenja otišli su korak dalje.

Car Naruhito i carica Masako predvodili su listu uglednih zvanica. Uz njih je bio i predsednik Olimpijskog saveta Azije, šeik Džuan bin Hamad Al Tani, koji je na tu funkciju izabran ranije ove godine.

"Sada su oči Azije, ali i velikog dela sveta, uprte u Japan", rekao je šeik Džuan u svom obraćanju, nakon čega je car zvanično proglasio Igre otvorenim.

Ceremoniji je prisustvovala i predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kirsti Koventri.

Tema ceremonije otvaranja bila je "Harmonični otkucaji srca", a bina na terenu stadiona u Nagoji bila je u obliku velikog srca.

Avganistan je predvodio tradicionalni defile sportista, dok je Japan izašao poslednji.

Na ovogodišnjim Azijskin igrama učestvuje najmanje 11.000 sportista, u poređenju sa Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, na kojima je učestvovalo oko 10.700 sportista.

Na prethodnim Azijskim igrama, održanim 2023. godine u kineskom Hangdžou, bilo ih je oko 12.000.

Organizatori još nisu objavili zvaničan broj sportista iz 45 zemalja i regiona koji se takmiče u 43 sporta. Ipak, čini se da bi broj učesnika mogao da dostigne onaj iz Kine od pre tri godine, a možda ga i premaši s obzirom na to da je uvedeno nekoliko novih sportova.

Na programu su tradicionalne olimpijske discipline poput atletike, plivanja i fudbala, ali tu su i neke karakteristične azijske discipline, poput kuraša, kabadija i sepak takraa.

Kuraš je drevna vrsta rvanja koja potiče iz Uzbekistana. Kabadi podseća na ekipnu igru "između dve vatre", ali uz mnogo više fizičkog kontakta. Sepak takra je kombinacija odbojke i fudbala.

Organizatori Igara u program su uvrstili i mešovite borilačke veštine, padel i tekbol, dok je na programu i esport.

Domaćin Japan ima najbrojniju delegaciju sa 933 sportista, dok je Kina doputovala sa nešto više od 800.

Kina je na prethodnim Igrama osvojila 201 zlatnu medalju, ispred Japana sa 52 i Južne Koreje sa 42.

(Beta)