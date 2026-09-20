LUDNICA NA AZIJSKIM IGRAMA: Igre počele, pola medalja već podeljeno, a car Naruhito ih svečano otvorio sa zakašnjenjem
Zbog zgusnutog rasporeda košarkaški turnir počeo je 10. septembra, pre više od nedelju dana.
Polufinala muškog turnira odigrana su u petak, dan uoči zvaničnog otvaranja.
Fudbalski turnir traje gotovo jednako dugo. Letnje olimpijske igre obično počinju nekoliko dana ranije, ali organizatori šesnaestodnevnog takmičenja otišli su korak dalje.
Car Naruhito i carica Masako predvodili su listu uglednih zvanica. Uz njih je bio i predsednik Olimpijskog saveta Azije, šeik Džuan bin Hamad Al Tani, koji je na tu funkciju izabran ranije ove godine.
"Sada su oči Azije, ali i velikog dela sveta, uprte u Japan", rekao je šeik Džuan u svom obraćanju, nakon čega je car zvanično proglasio Igre otvorenim.
Ceremoniji je prisustvovala i predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta Kirsti Koventri.
Tema ceremonije otvaranja bila je "Harmonični otkucaji srca", a bina na terenu stadiona u Nagoji bila je u obliku velikog srca.
Avganistan je predvodio tradicionalni defile sportista, dok je Japan izašao poslednji.
Na ovogodišnjim Azijskin igrama učestvuje najmanje 11.000 sportista, u poređenju sa Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, na kojima je učestvovalo oko 10.700 sportista.
Na prethodnim Azijskim igrama, održanim 2023. godine u kineskom Hangdžou, bilo ih je oko 12.000.
Organizatori još nisu objavili zvaničan broj sportista iz 45 zemalja i regiona koji se takmiče u 43 sporta. Ipak, čini se da bi broj učesnika mogao da dostigne onaj iz Kine od pre tri godine, a možda ga i premaši s obzirom na to da je uvedeno nekoliko novih sportova.
Na programu su tradicionalne olimpijske discipline poput atletike, plivanja i fudbala, ali tu su i neke karakteristične azijske discipline, poput kuraša, kabadija i sepak takraa.
Kuraš je drevna vrsta rvanja koja potiče iz Uzbekistana. Kabadi podseća na ekipnu igru "između dve vatre", ali uz mnogo više fizičkog kontakta. Sepak takra je kombinacija odbojke i fudbala.
Organizatori Igara u program su uvrstili i mešovite borilačke veštine, padel i tekbol, dok je na programu i esport.
Domaćin Japan ima najbrojniju delegaciju sa 933 sportista, dok je Kina doputovala sa nešto više od 800.
Kina je na prethodnim Igrama osvojila 201 zlatnu medalju, ispred Japana sa 52 i Južne Koreje sa 42.
(Beta)